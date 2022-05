1º de Mayo: reclamos salariales, críticas directas al gobierno e inesperada intervención

Locales

El acto central del 1º de Mayo comenzó, tal como estaba previsto, poco después de las 10.00 del domingo en el escenario montado para tal fin en la esquina de avenida Libertador y Valparaíso.

El acto, que se inició con las estrofas del Himno Nacional y la Internacional Socialista, se desarrolló de acuerdo con el programa previsto. Un de las primeras y principales oradoras fue la secretaria general de la central sindical Elbia Pereira, quien en una prolngada intervenciínd etsacó que las medidas del gobierno para respaldar a los sectores menos favorecidos “fueron tardías e insuficientes”.

Asimismo, consideró que fue invalorable el trabajo de docentes y actores sociales para hacer frente a los retos de la pandemia.

“Somos los trabajadores los que empujamos esa rueda y hoy estamos frente a una carestía tal que la ciudadanía está viviendo y los anuncios del Poder Ejecutivo, en cuanto a temas salariales, indudablemente son insuficientes para los trabajadores y también para los jubilados, que son la parte importante de la sociedad que tiene que hacer frente a estos aumentos de precios”, expresó la dirigente.

Posteriormente, la secretaria de derechos humanos, Fernanda Aguirre, se dirigió de manera directa al ministro de Trabajo y Seguridad Social, presente en el acto, y le arrojó agrias invectivas.

En referencia a la situación de los trabajadores de los sectores gastronomía y hotelería, aseguro que “el señor ministro acá presente nos dijo en el Consejo Superior Tripartito ‘Sí, Fernanda, perdieron y van a perder de nuevo, porque así lo determinamos nosotros’. Eso pasó y lo decimos en la cara, porque esas condiciones se nos imponen en los Consejos de Salarios: que el pueblo pierda, que el salario disminuya mientras que suben los precios de las cosas necesarias para la vida. Y no sólo suben los precios, , también sube el sueldo del presidente, mientras que nosotros nos lo bajan”, reclamó.

Entre la intervención de Pereira y Aguirre, se produjo un incidente fuera de programa. Una mujer llamada Andrea Colombo subió al estrado y se apoderó del micrófono para referirse ala muerte de su hija, Martina Colombo, fallecida en una ccidnee lanoral en eun parque eólico salteño, el 7 d enero pasado.

“El PIT-CNT no me atendió como me tendría que haber atendido”, expresó la dolida mujer en su breve y espontánea alocución.

Según informara en aquel entonces El Observador, Martina Colombo falleció al volcar el auto que conducía por un camino vecinal.