Lacalle y TLC con China: “Una cosa es el comercio y otra cosa son los derechos humanos”

Política

El presidente dijo en una entrevista en la BBC de Londres que “hoy Estados Unidos no está mirando al sur”.

No hay chinas hoy

En el marco de su visita al Reino Unido, el presidente Luis Lacalle Pou habló con el programa Hard Talk de la BBC sobre el Mercosur, el Tratado de Libre Comercio (TLC) con China y la ola de homicidios en mayo, entre otros temas.

“Si hago política internacional pensando en la ideología no voy para adelante. Tal vez esté teniendo algún problema con nuestro continente cuando vea algunas elecciones. No soy analista político, así que tal vez cuando deje el cargo pueda opinar mucho más”, aseguró Lacalle al ser consultado sobre las diferencias políticas con Argentina y Brasil.

“Brasil y Argentina no están dispuestos a abrir tan rápido como queremos y tan rápido como necesitamos”, comentó con respecto a la flexibilización del Mercosur que Uruguay impulsa. Sin embargo, señaló que Uruguay no se va a ir del Mercosur, pero no acepta “el argumento” de que deben negociar “todos juntos” en bloque con terceros países o bloques.

“Estamos tratando de acordar con China, con Turquía. Esta invitación del primer ministro (británico) para nosotros fue un muy buen momento para hablar sobre el comercio con el Reino Unido, y seguiremos avanzando”, agregó.

Sobre la decisión geopolítica de negociar comercialmente con China sostuvo: “Es lo que tengo que hacer con mi país, abrir mi país. Hoy el gobierno de Estados Unidos no está mirando al sur. Eso es un problema para nosotros. Nos encantaría ser equilibrados. Equilibrado con Europa, y ahora Reino Unido”.

En un momento de la entrevista, el periodista Stephen Sackur le consultó si importaban “los valores” a la hora de establecer relaciones comerciales con China. “Una cosa es el comercio y otra cosa son los derechos humanos, la ideología o lo que sea”, explicó Lacalle.

Homicidios, libertad de expresión y marihuana

Sobre la escalada de homicidios en el mes de mayo, Lacalle dijo que hay “mucha presión por el narcotráfico y la violencia ha aumentado”. Sin embargo, comentó que “todos los demás delitos, excepto los homicidios, bajaron”.

“En este mes de mayo, antes de mediados de mayo tuvimos más homicidios que en mayo pasado. Estábamos registrando los homicidios. Si ve la larga historia de hace 5 o 6 años, los resultados estuvieron bien hasta los últimos tres meses”, aseveró.

Por otra parte, el mandatario fue consultado por el ranking que elabora Reporteros Sin Fronteras (RSF), donde Uruguay se posicionó en el año 2022 en el puesto número 44 del índice de Libertad de Prensa.

“Yo no respeto esa institución. Estamos debajo de Afganistán, no sé... Gente en nuestro país, reporteros libres criticaron ese informe. No lo respeto. Eso es básicamente una mentira”, cuestionó Lacalle.

En otro momento de la entrevista, Lacalle fue consultado sobre si fue un error involucrar al Estado en la venta de marihuana, más allá de la legalización. “Yo no voté esa parte de la ley. Cometimos un error. Por eso no lo voté en ese momento. Ahora tenemos el sistema funcionando. Así que podemos cambiarlo, pero no podemos cambiarlo de un día para el otro, todo al mismo tiempo”, aseguró.