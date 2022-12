Lacalle respaldó a Ache tras renuncia; Peña agradeció y propuso a Albertoni como sucesor

Política

“El respaldo otorgado a la persona está cerrado; hay otros temas que tienen que ver con la Justicia, y no me toca opinar”, expresó Lacalle.

Minutos después de que se difundiera la noticia sobre la renuncia presentada por la vicecanciller Carolina Ache al presidente Luis Lacalle Pou, el mandatario dio una rueda de prensa en la que informó sobre el asunto, instancia en la que aclaró que no se reunió personalmente este lunes con la subsecretaria de Relaciones Exteriores.

“Recibí la carta [de renuncia] de Carolina [Ache], la llamé por teléfono, obviamente, y tenía algún mensaje de parte de un sector, o de dirigentes del Partido Colorado sobre el tema”, dijo Lacalle Pou.

“Aprovechen esto porque no voy a hablar más, porque ya he hablado suficiente de todos estos hechos. Reitero lo mismo que dije el otro día [el 13 de diciembre], cuando me preguntaron por el apoyo o no a Carolina Ache. Eran cinco puntos, los cuatro primeros se referían a esta situación; con lo cual sería llover sobre mojado. Mis declaraciones de respaldo a su actuación no variaron con respecto a lo que dije el otro día”, agregó el mandatario.

Lacalle fue consultado si su postura varió tras el informe del Ministerio del Interior que vincula la situación con la responsabilidad de Cancillería y Policía Científica por el otorgamiento del pasaporte a Marset. Entonces, el mandatario respondió: “No varió porque no tenía elementos desde aquel momento hasta ahora para variar de opinión”.



Al ser consultado sobre quién sucederá a Ache, dijo que aún no habló con nadie del tema, pero reconoció que se le propuso un nombre para sucederla. Además, anunció que va a respetar la “cuota política”. Por lo tanto, el cargo sería ocupado por un dirigente de Ciudadanos o del Partido Colorado, a diferencia de lo que sucedió cuando renunció el excanciller Ernesto Talvi, cuando Lacalle eligió a un diplomático: Francisco Bustillo.

“En un ratito” se conocerá al sucesor, adelantó.

El coordinador de Ciudadanos, el ministro de Ambiente Adrián Peña fue quien anunció el nombre propuesto: Nicolás Albertoni.

Peña despidió a Ache en el mismo tuit: “Agradecemos a la Dra. Carolina Ache por los servicios prestados al Gobierno”.

El sector Ciudadanos le ha propuesto al Presidente el nombre de @N_Albertoni cómo Sub Secretario de Relaciones Exteriores de la República.



Agradecemos a la Dra. @CarolinaAche por los servicios prestados al Gobierno — Adrián Peña (@adrianbatllista) December 19, 2022

