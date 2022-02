Lacalle dijo que “el mundo ya cambió” y se reunirá con Arbeleche por precio del petróleo

Política

Welcome to the tercer world

El presidente de la república, Luis Lacalle Pou, visitó este jueves la Expo Durazno, donde entre otros temas, habló de la situación de conflicto entre Rusia y Ucrania.

En rueda de prensa consignada por 970 Noticias (Radio Universal), Lacalle dijo que “no se entiende que en pleno siglo XXI la guerra siga siendo una opción. Alternativas hay varias, hoy Cancillería sacó una declaración. Habrán leído lo que publicamos en nuestras redes. Un ataque al pueblo ucraniano que nosotros condenamos”, aseguró.

El mandatario sostuvo que “hay un antes y un después al día de hoy, el mundo ya cambió y va a haber un aumento en las materias primas, algunas de las cuales nosotros producimos”. “Ya está habiendo un aumento en algunas materias primas que nosotros importamos, guerra y además alteraciones económicas importantes que hace que todo el mundo tenga que prever las próximas estrategias”, agregó.

Lacalle adelantó que este viernes se reunirá con la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, para analizar, entre otras cosas, el aumento del precio del barril de petróleo Brent, que llegó a US$100.

Por otro lado, consultado por el viaje a Emiratos Árabes Unidos, el mandatario señaló que volvieron “con muy buen ánimo” porque “Uruguay está muy bien visto, no solo por temas de actualidad, sino históricamente”. “En este mundo tan turbulento, tan cambiante, un país estable, que se respeten los contratos, que se respeten las leyes, que haya una democracia plena, que se den discusiones como las que estamos teniendo pleno a un referéndum, pero que la democracia sea siempre firme hace también a las cuestiones comerciales”, añadió.

Lacalle dijo que hay “dos acuerdos base” con Emiratos Árabes Unidos, “uno es de doble tributación, que les sirve para avanzar en el sentido comercial”. “Venimos caminando, no quiero avanzar mucho más, pero vi un interés fuerte. El canciller uruguayo se reunió con el canciller de Emiratos Árabes, una propuesta de tener el listado de posibles negocias antes del 2 de junio. Vinimos ilusionados, ahora hay que trabajar”, acotó.

Fallecimiento de Eduardo Bonomi

El mandatario fue consultado por las críticas desde el Frente Amplio por la ausencia de figuras del Poder Ejecutivo en el velatorio de Eduardo Bonomi, fallecido el pasado domingo.

“Apenas me enteré del fallecimiento del exministro Bonomi llamé a mi secretario, mandamos una corona al sepelio y con la presidenta en ejercicio (Beatriz Argimón) decretamos los honores correspondientes”, afirmó.

Vuelta a clases y protocolos

Por otra parte, Lacalle se refirió a las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública con respecto a la cuarentena o no según estado vacunal de los niños. “No queremos tener políticas que puedan discriminar, y estamos a pocos días de empezar. Cambiar todo lo planificado en el sistema educativo no parece que den los tiempos. Queremos que todo el mundo pueda asistir a clases, tuvimos un año y medio complejo en ese sentido. Todo lo que pueda discriminar no lo vamos a aplicar”, sostuvo sobre la cuarentena que debían cumplir los niños que no estén inmunizados.

“Salud Pública no hizo un protocolo, hizo una recomendación, los protocolos tienen que ser aceptados por el Poder Ejecutivo. En este caso la autonomía de la educación ni siquiera me corresponde a mí. Hoy hablando con el ministro de Educación (Pablo da Silveira) y con Robert Silva (presidente del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública) van a tomar la decisión de seguir en el camino que venían trabajando, aún mediando esta recomendación”, aseveró.