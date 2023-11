Lacalle dijo en EE.UU. que Uruguay “es un país a apostar”: “Las instituciones se respetan”

Política

No es touch and go

El presidente Luis Lacalle Pou está en Estados Unidos, donde este jueves participó en un panel del Foro de Inversión Responsable de la Alianza de las Américas, organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

En medio del escándalo de los audios que provocaron la renuncia del canciller Francisco Bustillo, por buscar ocultar pruebas en la investigación por el otorgamiento del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset, el presidente Lacalle Pou se refirió al funcionamiento de las instituciones en Uruguay.

“Lo que hablábamos con el presidente [de Estados Unidos] Joe Biden es que el codo hay que cuidarlo cuando está sano, no cuando está roto. Porque cuando está roto hay que arreglarlo, y ya no queda de la misma manera. Entonces Uruguay, que geopolíticamente es un país ubicado en la entrada del Cono Sur, entre Brasil y Argentina, que tiene una democracia estable, que sabemos todos que las instituciones se respetan, es un país a apostar. Es un país adonde, los que llegan, se quedan”, dijo el presidente. “En este mundo tan volátil, tan globalizado, que a veces es touch and go, en Uruguay se llega para quedarse”, agregó.

“En las Naciones Unidas dije el otro que Uruguay paga el pecado de hacer las cosas bien. ¿Y qué quiere decir esto? Que Uruguay históricamente ha mantenido instituciones fuertes, es una de las democracias más plenas del mundo”, afirmó el mandatario en otro pasaje de su discurso.

El presidente también dijo que ha “recuperado el optimismo” en la relación bilateral entre el gobierno uruguayo y el estadounidense. “Estábamos un poco... Capaz que nos quejamos un poco demás también, ¿no? Pero esta iniciativa del presidente Biden [por el foro] abre una puerta interesante, que no es rogar por cosas. Es que Uruguay tiene mucho para dar al resto del mundo, y en este caso a Estados Unidos”, sostuvo.

