Lacalle consideró “buen gesto” el respaldo de Heber a policías imputados por muerte de Cor

La muerte de Santiago Cor en un centro de salud en agosto de 2020, dos días después de que se accidentara en su moto mientras era perseguido por policías en Durazno, fue investigada por la fiscal Bárbara Zapater, quien pidió en julio de 2021 la imputación de dos agentes por abuso de funciones y el homicidio del joven de 20 años. La Justicia formalizó entonces la investigación.



Esta semana se desarrolla en Durazno el juicio oral, en el que Fiscalía presenta sus pruebas y la acusación; la defensa, a cargo del abogado Andrés Ojeda, sus argumentos; y en base a lo planteado por ambas partes, la jueza resolverá. El lunes, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, se presentó en Durazno para expresar su respaldo a los agentes imputados.

El apoyo del ministro generó la crítica de la Asociación de Magistrados del Uruguay (AMU), que considera que “puede representar un intento de presión indebida a la jueza actuante y provocan una afectación de la fundamental separación de poderes”. Además, el gremio “rechaza cualquier intento de presión o injerencia sobre los jueces y juezas”.

Consultado al respecto, el presidente Luis Lacalle Pou respaldó este miércoles al ministro. “La separación de poderes en nuestro país, además de estar claramente establecida en la Constitución, ha tenido un respeto histórico, histórico, y les diría que al poder que más se ha respetado en lo que hace a la intromisión es al Poder Judicial”, dijo el presidente en rueda de prensa.

“Yo no he visto una intromisión del poder político ni del Ejecutivo ni del Legislativo en la Justicia, por lo cual no creo que la Justicia de mi país sea presionable. Si yo creyera eso, estaríamos en un problema”, sostuvo.

“Que el ministro del Interior respalde al policía al cual considera, en el hecho específico, que amerita su respaldo, me parece un buen gesto", expresó, agregó: "Yo de alguna manera le doy el visto bueno al ministro Heber por haberlos respaldado”, concluyó.

La sentencia judicial de primera instancia sobre la responsabilidad de los dos policías en la muerte de Cor se conocerá en los próximos días.



