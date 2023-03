Lacalle compartió foto de su discurso: “Vamos por buen camino y hay mucho por hacer”

Política

El presidente Luis Lacalle Pou asistirá este 2 de marzo a la Asamblea General para rendir cuentas ante el Parlamento y hablar sobre los planes que el Gobierno concretó durante 2022.

Horas antes de la sesión, compartió en su cuenta de Twitter una fotografía con el discurso “pronto”, que escribió a mano. “Por tercer año consecutivo voy a rendir cuentas en nombre del Gobierno y a anunciar los próximos pasos a seguir”, escribió Lacalle Pou. “Vamos por buen camino y hay mucho por hacer”, complementó.

Pronto el discurso para mañana en el Parlamento. Por tercer año consecutivo voy a rendir cuentas en nombre del gobierno y a anunciar los próximos pasos a seguir. Vamos por buen camino y hay mucho por hacer. pic.twitter.com/inJOsnDRxZ — Luis Lacalle Pou (@LuisLacallePou) March 1, 2023

Un año después, ¿en qué está cada uno de los anuncios del 2 de marzo pasado? Lo que sigue es un repaso de Montevideo Portal.

Arazatí

Esta iniciativa se presentó en noviembre del año pasado y fue el propio presidente quien aseguró que la inversión superará los US$ 200 millones. El proyecto Neptuno, que se ubica en Arazatí (San José), prevé tomar agua del Río de la Plata para su potabilización y bombeo a Montevideo, con el fin de mejorar el abastecimiento de agua potable en el área metropolitana.

De acuerdo con las palabras de Lacalle, es “la inversión más grande en esta área de los últimos 150 años en el país”. “Es una inversión que va a superar los US$ 200 millones y cuando esté acompañado por el saneamiento va a llegar a los US$ 500 millones”, agregó. Sobre este último proyecto se avanzó en diciembre de 2022, cuando se informó que invertirán US$ 280 millones en nuevas redes de saneamiento de 61 localidades de los 18 departamentos del interior del país.

Rebaja impositiva

Lacalle se había comprometido a una rebaja impositiva en caso de que el crecimiento económico superara el 3,8% del Producto Interno Bruto (PIB). De acuerdo a las proyecciones expuestas por Arbeleche, la economía local creció más de 5% en 2022, aunque resta definir el impacto del déficit hídrico en el último trimestre del año pasado.

Este tema ha estado encima de la mesa en los últimos días y se espera que se concrete el próximo 2 de marzo, cuando el mandatario asista a la Asamblea General. La ministra de Economía, Azucena Arbeleche, no ha dado detalles de cómo se implementará la medida pero aseguró que será “significativa”.

Hasta ahora, lo que se sabe, es que el IRPF y el IASS percibirán una rebaja pero Arbeleche dejó la puerta abierta en entrevista con Primera Mañana (El Espectador). “No voy a decir qué más hay o si hay más”, sostuvo la secretaria de Estado. La medida ha despertado críticas del Frente Amplio y el Consejo Fiscal Asesor alertó que, de concretarse, pueden existir riesgos en la consolidación fiscal para Uruguay.

Subasta del espectro 5G

Un poco demorado —se suponía que saldría antes de setiembre—, se publicó un decreto que habilita a la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicación (Ursec) a realizar la licitación para la asignación de espectro de la banda de 3,5 GHz, donde se proyecta desplegar la tecnología 5G en Uruguay, tal como se había proyectado el 2 de marzo de 2022.

La noticia fue anunciada el pasado 27 de diciembre y la Ursec debe presentar al Ejecutivo el pliego de bases y condiciones que regirá el llamado competitivo para tres bloques de 100 MHz, uno de ellos reservado para Antel. Las empresas ya recibieron un borrador del documento, que deberán responder en las próximas semanas. Una vez que esta etapa quede superada, entre marzo y abril, se espera llevar adelante la subasta.

Inversión en hospitales

Lacalle anunció el 2 de marzo de 2022 una serie de obras en hospitales de Montevideo y el interior del país. De acuerdo con la información que brindó ASSE a Montevideo Portal, en el Hospital del Cerro las reformas avanzaron en un 50% y se espera que culminen en agosto de este año.

Con respecto a las obras en el centro de salud Enrique Claveaux (ex Filtro), se ha avanzado un 30%. En los CTI de Mercedes, Melo y Rocha las refacciones están en marcha y la más avanzada es la del último departamento, que se encuentra en la etapa final.

Ampliación de la cobertura en primera infancia

De acuerdo a las cifras del Ministerio de Desarrollo (Mides), se comenzó a dar un apoyo de $ 1.600 por niño o embarazada que percibe una asignación del Plan de Equidad. Esto representa un aumento del 70% con respecto a años anteriores, según expresaron desde la cartera. El anuncio del presidente había sido que destinarían US$ 50 millones para ejecutar una cobertura económica extra en los primeros años de vida de aquellos que niños y familias que necesiten apoyo.

También se mantuvo el bono de crianza con apoyo de $ 2.200 por niño o embarazada que alcanza los 25.000 hogares vulnerables. Esta prestación está focalizada en alimentación, higiene de personas y limpieza del hogar. La tarifa de UTE y recargas de supergás tienen un bono social en aquellos hogares que tengan niños.

Inversión vial

De acuerdo con lo que proyectaba el gobierno, en 2022 se invertirían US$ 861 millones en obras viales. Desde el Ministerio de Transporte y Obras Públicas informaron a Montevideo Portal que se volcaron entre US$ 820 y 830 millones, por lo que se cumplió con el 92% de lo previsto.

Desde la cartera esperan concretar la mayoría de las refacciones en las carreteras nacionales antes de que termine este período.

Canal San Gonzalo

Otro de los anuncios fue la concreción de la hidrovía Uruguay-Brasil. El último avance fue que el gobierno brasileño llamó a licitación para dragar, balizar y otorgar una concesión de 25 años del canal de San Gonzalo. Se trata de una vía fluvial de casi 70 kilómetros que une la Laguna Merín (Cerro Largo) con la de los Patos, ubicada en tierras de Brasil. La iniciativa busca achicar distancias entre el país vecino y Uruguay, sobre todo para bajar costos en cuanto al traslado —que hoy en día es por tierra— y que haya mayor ida y vuelta entre los productos uruguayos y brasileños.

Cuando culime la licitación en Brasil, se espera que la empresa Hidrovía del Este SA, que tiene los permisos para hacer la infraestructura del lado uruguayo, comience las respectivas construcciones. “Una vez que termine esa licitación, salimos disparados a empezar la construcción”, dijo al portal de Presidencia Carlos Fodere, una de las autoridades de la empresa.

Hospital de Clínicas 2030

El presidente le propuso al rector de la Universidad de la República (Udelar), Rodrigo Arim, hacer un “nuevo” y “bueno” Hospital de Clínicas para 2030. Desde el gobierno entienden que el proyecto es a largo plazo, dado que habría que generar un flujo de dinero, lo que requiere acuerdos.

El Consejo Directivo Central de la Udelar trató el tema en junio de 2022 y determinó que la institución estaba interesada en ser parte de las negociaciones para que la idea se concrete. Desde la universidad aseguraron que entienden que ahora el tema está en el “terreno del sistema político”.

Modificaciones en la negociación colectiva

Presidencia ingresó el año pasado al Parlamento un proyecto de ley que propone cambios en la negociación colectiva, con el fin de cumplir con lo que pide la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Lacalle había asegurado que uno de los objetivos para 2022 era, por lo menos, elaborar el documento que busca levantar las observaciones del órgano internacional laboral. El texto se trató en Diputados y se prevé que ahora sea tratado en el Senado para lograr su aprobación.

El ministro de Trabajo, Pablo Mieres, dijo a Montevideo Portal que esperan que sea aprobado los primeros días del año. Además, aclaró que para su elaboración escucharon al Pit-Cnt y las cámaras empresariales, además de presentarse al Consejo Tripartito.

Hidrógeno verde

El gobierno tiene previsto llevar adelante una prueba piloto para producir hidrógeno verde. Actualmente, el Ministerio de Industria espera culminar la segunda etapa del proyecto que estaba prevista para el 23 de enero.

El ministro de Industria, Omar Paganini, dijo a Montevideo Portal que se esperan entre seis y ocho propuestas. Estas serán analizadas por las autoridades y luego se contratará a los que cumplan con las exigencias. Esto es parte de la hoja de ruta de hidrógeno verde que se planteó el gobierno de cara al 2040.

Ciudad universitaria Jorge Larrañaga

Este proyecto lleva el nombre del fallecido ministro del Interior Jorge Larrañaga, porque era uno de los planes que el nacionalista tenía para avanzar en la descentralización. La edificación fue inaugurada en octubre pasado y está ubicada en 18 de Julio y Julio Herrera y Obes.

Cuenta con seis pisos con habitaciones con baño privado, espacios de estudios y recreación, además del acompañamiento de un equipo disciplinario del Mides. Allí se reciben a 96 estudiantes de 17 departamentos del interior del país.

Inversión de UTE y Antel

El gobierno tenía previsto para este año una inversión de US$ 212 millones para UTE, la que se superó dado que el dinero volcado por el ente fue de US$ 230 millones, según informó a Montevideo Portal la presidenta del organismo, Silvia Emaldi. Las inversiones, aclaró, fueron principalmente para mejorar la infraestructura de transmisión y distribución de energía.

Por el lado de Antel, estaba prevista una cifra de US$ 170 millones. En los hechos, el dinero que se utilizó fue de US$ 154 millones, aseguró el presidente del ente, Gabriel Gurméndez. No obstante, hizo la salvedad de que US$ 25 millones estaban previstos para la subasta del espectro de 5G. “La subasta, como se sabe, depende del Poder Ejecutivo y se va a realizar en este abril”, agregó el jerarca.