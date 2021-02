Política

Lacalle Pou es “partidario del 0.3” de tolerancia en alcohol, pero no avanzará en cambios

“Uno no va a avanzar en temas en los cuales no hay un ambiente previo, entre otras cosas porque se necesita una modificación legislativa”, dijo el presidente.

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, participó este jueves de la colocación de la piedra fundamental de la obra de la nueva sede del Instituto Nacional de Vitivinicultura (Inavi). El predio se ubica al ingreso de la ciudad de Las Piedras, en Canelones.

En rueda de prensa consignada por Telemundo (Canal 12), Lacalle fue consultado sobre el proyecto de ley del senador nacionalista Sergio Botana, que pretende elevar el límite de alcohol en sangre de 0 a 0.3 en el tránsito.

"La posición personal mía es conocida, la he dicho acá en Las Piedras muchas veces, aparte estaba en nuestro programa de gobierno", dijo Lacalle.

"Yo soy partidario del 0. 3, pero se podrán imaginar que uno no va a avanzar en temas en los cuales no hay un ambiente previo, entre otras cosas porque se necesita una modificación legislativa", agregó.

En Diputados, el Partido Independiente se opone, mientras las bancadas de colorados y Cabildo Abierto aún no se han manifestado (aunque el ministro Carlos Uriarte, del PC, fue quien impulsó la idea del cambio en los últimos meses).

Además, el ministro de Transporte, Luis Alberto Heber, dijo que es partidario del cambio en la normativa pero cree que no es el momento de plantearlo.



"No quiero discutir con mi amigo Botana, Yo coincido con él pero no creo que sea el momento para hacer una polémica", dijo, según recogió 970 Noticias (Radio Universal) en los últimos días.

La semana pasada quien se manifestó contraria al cambio fue la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón.



"Me parece que teniendo una ley que arranca con el 0, no es lo mejor dar marcha atrás. Se decidió y fue una negociación y lo votamos. Me parece que tendríamos que mantener ese camino", dijo la dirigente nacionalista entrevistada por el periodista Cesar Bianchi en Universal.