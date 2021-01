Tolerancia cero: las discrepancias entre Botana y el expresidente de Unasev sobre datos

Política

El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Carlos Uriarte, dijo días atrás en rueda de prensa que "se debe permitir" conducir vehículos con un límite de alcohol en sangre superior a cero. Por su parte, el senador nacionalista Sergio Botana prepara un proyecto de ley que permitiría conducir con hasta 0,3 gramos de alcohol en sangre.

"Todos los países del mundo desarrollado tienen autorizaciones que van de 0.5 a 0.8. Y tienen veinte veces menos de accidentes que nosotros, veinte veces menos de muertos", dijo Botana al ser consultado sobre su propuesta en Informativo Sarandí (Radio Sarandí - 690 AM).

La propuesta de Botana fue criticada por el expresidente de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev), Gerardo Barrios, quien dijo a Montevideo Portal que hubo una "disminución de la mortalidad en el tránsito y pasamos de veinte muertes cada cien mil, que había antes del 2008 en el Uruguay, a tener doce fallecidos por cien mil habitantes".

El exjerarca destacó esto como un descenso "muy importante" y que se debe, fundamentalmente, al establecimiento de acciones vinculadas a los factores de riesgo (el alcohol está dentro de estos factores).

"Cuando uno analiza los resultados de cualquier país del mundo sobre esta disciplina, primero tiene que conocer muy bien, no se puede hacer un diagnóstico a la ligera. Tiene que conocer que los resultados se deben a actuar sobre los factores predominantes. El alcohol está dentro de esas ocho grandes causas de muertes en el tránsito", apuntó.

Los datos de la Unasev del 2008 a la fecha



Las estadísticas publicadas en la página web de la Unasev señalan que en 2009 la tasa de mortalidad era de 16 cada 100.000 habitantes. Esa cifra tuvo un leve aumento en 2010 (16,6) y en 2011 (17), pero presentó una baja en 2012, llegando esa tasa al 15,5.

En el año 2013 la Unsasev informó que la tasa de mortalidad era de 16,5 cada 100.000 habitantes, pero en 2014 la tasa se ubicó en 15.6.

En el año 2015 hubo un descenso de 6.4% (de 15.6 a 14.6), manteniéndose el descenso de este indicador si se compara con la serie registrada del año 2009 al 2015.

A fines de 2015 el expresidente Tabaré Vázquez promulgó la ley N°19.360, que modifica el artículo 45 de la ley 18.191 del 14 de noviembre de 2007, que permitía hasta ahora a los conductores manejar con una concentración de alcohol inferior a 0,3 gramos por litro de sangre. El nivel de alcohol se redujo a 0 gramos por litro de sangre, medida que comenzó a regir en 2016.

Unasev informó que en lo que respecta a la tasa de mortalidad cada 100.000 habitantes, si se compara el valor correspondiente al año 2016 con el respectivo del 2015, se observa un descenso del 12,3% (14,6 a 12,8).

Por otro lado, Unasev reportó que para el año 2017 la tasa de mortalidad cada 100.000 habitantes presentó un aumento de 5,0% (de 12,8 a 13,5). Pese a esto, "se mantiene el descenso de este indicador en la evolución histórica registrada desde el año 2013 al 2017", señala el informe.

Unasev informó al año siguiente que "en el período comprendido desde el año 2011 al 2018 Uruguay ha reducido sus índices de siniestralidad, pasando de tener una tasa de mortalidad de 17 cada 100.000 habitantes a una de 15,1".

Sin embargo, en 2018 esta tasa tuvo un leve aumento (1,6 respecto 2017).

Por otra parte, la tasa de mortalidad cada 100.000 habitantes del año 2019 fue de 12; lo cual representó una disminución del 20,6%, respecto a 2018.

El argumento de Botana y la incidencia de la tolerancia cero



Según Botana, la tolerancia cero "no ha mejorado la situación respecto a la baja de accidentes".

"La enfocamos a un mal lado la lucha contra el tránsito, lo demuestran las estadísticas. Si no ha tenido resultados de impacto, tenemos que ver cómo tomamos otras medidas y eliminamos esta que perjudica al sector vitivinícola y todo el sector gastronómico y el turismo en el Uruguay", dijo el senador nacionalista a Informativo Sarandí.

"Antes y después de la ley se mantiene incambiada la participación de personas con alcohol en sangre", aseguró.

Según datos de la Unasev, de un total de casi 17.500 controles realizados a conductores que participaron en siniestros de tránsito en todo el país durante el 2015, en el 93.2% de los casos se registraron resultados negativos, es decir sin presencia de alcohol en sangre, proporción similar a la registrada en el año 2014.

En 2016 de un total de 16.422 controles realizados a conductores que participaron en siniestros de tránsito en todo el país durante el 2016 en el 93,6% de los casos se registró como resultado cero, es decir no se detecta presencia de alcohol en sangre, proporción similar a la registrada en años anteriores. Lo anterior implica que se detectó la presencia de alcohol en sangre en un 6,4% (1.051 personas) de los conductores que participaron en siniestros de tránsito.

En 2016 la Unasev realizó un informe sobre las espirometrías después de la vigencia del alcohol cero al conducir (que rige desde enero de 2016).

Sobre ese reporte la Unasev concluyó que se logró un descenso del 23,1% en espirometrías con presencia de alcohol en sangre en conductores que participaron en siniestros de tránsito en relación al 2015.

"Al comparar la presencia de alcohol en sangre en conductores que participaron de siniestros de tránsito en idénticos períodos de años consecutivos (8/1/2015 - 31/3/2015 y 8/1/2016 - 31/3/2016), se observa una disminución en la incidencia en el global de aquellos a los cuales se le detectó, tanto en el rango de 0,1 g/l a 0,3g/l como para aquellos superiores a 0,3g/l", señala el informe.

Por otra parte, en 2017 el total de espirometrías realizadas a conductores participantes de siniestros de tránsito cuyo resultado fue positivo fue de 1.163. De dicho total, un 62,6% (728) fueron detectados en el período crítico.

En el año 2018 el total de espirometrías realizadas a conductores participantes de siniestros de tránsito cuyo resultado fue positivo fue 892. De dicho total, un 63,3% (565) fueron detectadas en el período crítico.

En 2019, según datos de la Unasev, el total de espirometrías realizadas a conductores participantes de siniestros de tránsito cuyo resultado fue positivo fue de 821. De dicho total, un 66% (542) son detectadas en el período crítico.

Con respecto a los dichos de Botana, Barrios dijo que eso es una posición personal de una persona que no se basa en el análisis científico de los datos. "Las cosas no pasan por casualidad, nosotros veníamos del año 2007 para atrás con un 26% de espirometrías positivas en siniestros de tránsito fatales y hoy estamos en 6%, eso es indiscutible", aseguró.

"En ese descenso jugaron todos los factores involucrados, desde el alcohol, el cinturón, el uso del casco, entre otros. Uno no puede tener una visión tan antojadiza de decir 'estos números no me sirven entonces manejo los números como a mí me parecen´", opinó el exjerarca de la Unasev.

