La reunión entre Iafigliola y Quintana por un posible nuevo partido “de raíz cristiana”

El exdiputado Carlos Iafigliola anunció su salida del Partido Nacional y la futura creación de un nuevo partido, con foco en un pensamiento “socialcristiano, provida, profamilia y contrario a la ideología de género”.

Iafigliola dejó de sentirse representado por las decisiones que toma la dirigencia blanca, principalmente en cuestiones como la eutanasia.

Quien transitó un camino similar y con un perfil ideológico coincidente es Lorena Quintana, excandidata a vicepresidenta por Cabildo Abierto en las últimas elecciones nacionales junto a Guido Manini Ríos.

En agosto, la médica de profesión, que lideraba el sector el Encuentro Nacional Cristiano, abandonó el partido tras una “profunda reflexión”: “Reafirmo mi compromiso con los valores cristianos, democráticos y sociales, que siempre han guiado mi actuación”.

De hecho, este año Iafigliola y Quintana mantuvieron una reunión con respecto a sus miradas políticas compartidas. Según dijo el exlegislador a Montevideo Portal, se juntaron el miércoles 30 de julio en el Porto Vanila del Portones Shopping, a pedido de él.

“Tomé la iniciativa. Con ganas de armar algo donde nos pudiéramos juntar todos los que teníamos el mismo pensamiento ideológico, los cristianos”, expresó.

El ahora exblanco “no descarta la posibilidad” de formar un partido con dirigentes “de raíz cristiana” sin importar su proveniencia política, pues está “abierto a conversar”, pero acotó: “Lo que no voy a hacer es esperar a nadie”.

Desde su encuentro en julio, Quintana no volvió a contactarse con Iafigliola. Montevideo Portal se comunicó con Quintana al respecto del encuentro, pero no obtuvo respuesta.

