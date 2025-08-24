Lorena Quintana tras su salida de Cabildo: “¡Los cristianos deben votar como cristianos!”

Política

Lorena Quintana, quien anunció a través de una carta compartida en redes sociales días atrás su salida del partido Cabildo Abierto, por el que fue candidata a la vicepresidencia, compartió en sus redes sociales una reflexión sobre ser cristiana y el vínculo de esto con la política.

“¡Los cristianos deben votar como cristianos!”, escribió en X y, junto con esto, compartió un video del politólogo libertario argentino Agustín Laje en el que afirma esto mismo y argumenta el porqué.

“No todas las opciones dan lo mismo”, dice Laje y agrega: “Un cristiano que vota a alguien abortista tiene que rendir cuentas por eso”.

Asimismo, se pregunta: “¿Cuántos cristianos hoy están pensando en votar por políticos que promueven las agendas de la ideología de género?”. Y se responde: “Pues esa gente es cómplice, es promotora, aunque no lo sepa, de que a niñitos hoy se los esté mutilando”.

“Entonces es importante que el cristiano conozca sobre su fe, la palabra de dios, pero también es importante que la aplique en el mundo real. Y el mundo real incorpora la dimensión política”, completa Laje en el video compartido por Quintana en un posteo que, sin explicitarlo, ahonda en los motivos de su salida del partido liderado por Manini Ríos.

En la misiva enviada a sus ahora excompañeros, la exvicepresidenciable alegó que la decisión la tomó por “razones personales y de convicción”.

“La agrupación que dirijo y las 17 agrupaciones departamentales que la integran consideramos que es el momento de seguir un camino distinto. Reafirmo mi compromiso con los valores cristianos, democráticos y sociales, que siempre han guiado mi actuación, y espero que el partido siga cosechando éxitos en su labor por el bien común”, finaliza la carta.

