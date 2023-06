La historia de cómo Biden recibió a Lacalle y por qué demoraron tanto en difundir imágenes

Política

Parece difícil de creer, pero en Presidencia aseguran que el encuentro entre Luis Lacalle Pou y Joe Biden no estaba pactado de antemano y que, incluso, estuvo cerca de no concretarse debido a la agenda del uruguayo (y no del estadounidense).

De hecho, Lacalle viajó a Nueva York el domingo por la noche y ni siquiera al momento de su arribo, el lunes, se sabía si ocurriría la reunión que se concretó al día siguiente.

La historia que cuentan desde el Gobierno uruguayo tiene por protagonista al embajador uruguayo en Estados Unidos, Andrés Durán, quien desde que supo que Lacalle viajaría a ese país para recibir un premio en reconocimiento a su gestión, se puso manos a la obra para entablar un encuentro con el presidente estadounidense.

Antes de la partida, Durán transmitió que desde la Casa Blanca le habían dicho que había “chances” de que consiguiera una reunión con alguna jerarquía estadounidense, y que también existía la posibilidad de que Biden se hiciera un tiempo y “pasara a saludar”, pero todo en condicional. Además, el uruguayo ansiaba una visita oficial con Biden y no algo a medio camino, por lo cual se agradeció pero se rechazó esa propuesta.

El lunes, ya en Nueva York, Durán comunicó que Biden había “pedido reunirse” con Lacalle y que había expresado su deseo de “conocerlo personalmente”. Incrédulos ante estas consideraciones y ante el planteo de coordinar una reunión con el presidente de Estados Unidos prácticamente de un día para el otro, en el Gobierno se dispusieron a hacerle un hueco en la agenda.

Lo cierto es que Lacalle tenía poco tiempo porque el martes en la tarde debía estar de nuevo en Nueva York para cumplir con el compromiso de recibir el premio de la Americas Society. Solo podría reunirse el martes en las primeras horas del día, y así finalmente se dio. Lacalle viajó con Durán y el canciller Francisco Bustillo en un vuelo relámpago a Washington.

Aun en ese trayecto, no había certeza absoluta de que el encuentro fuera a darse. “Estaba en el aire”, aseguraron las fuentes.

En la Casa Blanca, según reconstruyó El Observador, le exigieron al presidente un test de covid que dio negativo. Una vez que pasaron a la sala oval, la reunión que iba a extenderse durante media hora terminó durando una hora y 20 minutos.

Recién en la tarde de este miércoles, Presidencia publicó imágenes del encuentro y un relato de cómo se generó, haciendo énfasis en que no estaba en la agenda oficial de los mandatarios porque el encuentro “se terminó de concretar en las horas previas”.

Según supo Montevideo Portal, desde la Embajada de Uruguay en Estados Unidos habían estado en comunicación intensa con la Casa Blanca para que se entregaran las fotos oficiales de la reunión, trámite que implica la aprobación oficial en tres niveles por un estricto protocolo de comunicación de las visitas oficiales al presidente.

Es decir, la reunión se coordinó sobre la fecha y sin mucha vuelta, pero con la foto la Casa Blanca sigue a rajatabla los pasos establecidos.

La preocupación por la demora en mandar las fotos venía creciendo en Torre Ejecutiva, donde percibían que las especulaciones se habían instalado en redes sociales. “Estamos quedando pegados”, decían medio en broma y medio en serio.

Finalmente, y ya con la tranquilidad de la imagen lograda, la sorpresa en el Gobierno es mayúscula, según dicen. No solo por el encuentro en sí, sino por la larga duración y, sobre todo, por el “entusiasmo” que transmitió Biden a Lacalle y el “conocimiento” que demostró tener de su gestión en temas como, por ejemplo, política ambiental e internacional.

