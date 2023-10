La broma de Lacalle Pou a Gurméndez que confirma su precandidatura: “Lo leí en la prensa”

Política

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, confirmó este miércoles la inminente renuncia de Gabriel Gurméndez a Antel para lanzar su precandidatura presidencial por el Partido Colorado.

En un breve discurso, el primer mandatario recordó cuando llamó al actual presidente de la empresa estatal, aunque no perteneciera al mismo partido político.

“No fue por un tema político partidario de afinidad. Fui a elegir para Antel la persona que pensaba era mejor para la empresa en ese momento. Gabriel [Gurméndez], no sé si ustedes saben, emprende su carrera política y, por Constitución, tiene que renunciar en 23 días. Pregúntele a él si lo va a hacer, pero es lo que leí en la prensa. Estoy guiándome por datos de prensa”, bromeó Lacalle Pou.

El pasado lunes, Gurméndez le comunicó a Lacalle que lanzará su precandidatura y le informó que dejaría el cargo a fin de mes. Este miércoles en Salto, Lacalle agradeció la gestión de Gurméndez al frente de Antel.

“Se puede tener una empresa pública con carácter social y relegar la empresa en competencia, como es Antel para que pierda dinero. El tiempo de balance llega y hay que repasar los números de Antel. Está en un momento de competencia muy fuerte. Es pionero y, además, le va muy bien. Al mismo tiempo, se da vuelta y cumple con el Uruguay social. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo puede una empresa ganar plata y, al mismo tiempo, ganar con inversiones que no le van a generar réditos económicos? Hay una cabeza, en este caso Gabriel y el directorio, además de un equipo de funcionarios públicos que no salen en la foto”, continuó.

“Entonces, Gabriel, muchas gracias y mucha suerte. Estoy con sentimientos encontrados. Sé que vas a emprender una tarea que la sentís. El día que vino por primera vez a mi oficina estuvimos hablando de historia, que la tenemos, a veces no tan junta, pero la tenemos. Caminamos paralelos por un tiempo. Hablamos de lo que a uno lo hace sentir y vibrar el país. La parte triste es que no quiero que te vayas, pero la parte linda es que si hay algo para hacer, que alguien pida la volada. En las sociedades donde todo el mundo se borra y nadie quiere asumir la responsabilidad, son las que no crecen”, añadió Lacalle, confirmando la salida del jerarca de Antel en los próximos días.

En los últimos días, el actual presidente de Antel ha obtenido apoyos para una potencial candidatura presidencial, en particular de la Lista 15, el sector actualmente liderado por José Amorín Batlle y Raúl Batlle, hijo del expresidente Jorge Batlle.

También la exvicecanciller Carolina Ache manifestó que Gurméndez “sería un muy buen candidato”, pero no expresó un apoyo político explícito al jerarca.

Según la Constitución de la República, a fines de octubre deberán dejar su lugar los jerarcas de los entes que busquen competir por cargos electivos y que están inhibidos de hacer proselitismo. La fecha límite es el 27 de octubre, un año antes de las elecciones de 2024.

