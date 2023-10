Gurméndez se reunió con Lacalle y renunciará a Antel en octubre para ser precandidato

Política

Gabriel Gurméndez, presidente de Antel, le comunicó al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, que dejará su cargo a finales de octubre para ser precandidato presidencial por el Partido Colorado, según informó Telemundo y confirmó Montevideo Portal con fuentes políticas.

En el encuentro hablaron de varios temas pero el principal fue su eventual precandidatura, para lo cual debería renunciar en el correr de este mes porque así lo mandata la Constitución.

Consultado por Montevideo Portal, Gurméndez prefirió no hacer declaraciones, y se limitó a decir: “Formalmente no he renunciado, y cuando tenga una decisión la comunicaré”.

Allegados al jerarca confiaron a este medio que no hay aún una fecha de salida resuelta, aunque es un hecho que Gurméndez dará un paso al costado de Antel para competir por la precandidatura de su partido.

El senador Raúl Batlle, de la Lista 15, divulgó el pasado miércoles una declaración pública dirigida a Gurméndez, en la que en nombre de su agrupación le pidió al jerarca que renuncie al ente para, “lo antes posible”, “ponerse al frente” de una precandidatura a la presidencia de la República.

Por otro lado, la exvicecanciller Carolina Ache también manifestó que el presidente de Antel “sería muy buen candidato”.

Según la Constitución de la República, a fines de octubre deberán dejar su lugar los jerarcas de los entes que busquen competir por cargos electivos, y que están inhibidos de hacer proselitismo. La fecha límite es el 27 de octubre, un año antes de la elecciones de 2024.