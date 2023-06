La Cámara de Representantes aprobó la exoneración del IVA al agua embotellada

Política

La Cámara de Representantes, reunida en sesión extraordinaria, votó afirmativamente el proyecto de ley del Poder Ejecutivo que exonera al agua embotellada del Impuesto al Valor Agregado (IVA), pasadas las 22:00 horas de este miércoles.

La aprobación fue por unanimidad, con 87 votos en 87 diputados. Se remitió al Poder Ejecutivo para su publicación.

El Frente Amplio presentó un aditivo al proyecto, pero no se aprobó, al ser respaldado por 40 votos en 87.

El diputado colorado Ope Pasquet justificó su voto negativo al aditivo, esgrimiendo que “la facultad que se le quiere dar al Poder Ejecutivo, ya la tiene”.

“Si se votásemos esto incorporándolo al proyecto, la consecuencia práctica sería que tuviese que volver al Senado, con lo cual se dilataría la aprobación de esta ley tan necesaria y tan importante. Acá el tiempo es fundamental, porque las reservas de agua se agotan. Hay que pensar en qué se va a hacer para el día en que se abra la canilla y no se pueda tomar agua de allí”, esgrimió.

“Yo creo que hay que pensar en subsidiar el precio del agua, directamente, para que nadie pueda quedarse sin beber, sin saciar su sed, porque no puede comprar el agua. No podemos permitirnos que esto pase. Claro, es muy tosco lo del subsidio al precio, pero no tenemos tiempo para ser más inteligentes ni para buscar mecanismos administrativos más complejos. Sería mejor subsidiar la demanda, a través de la tarjeta del Mides (Ministerio de Desarrollo Social). No va a alcanzar, no nos alcanza el tiempo. No podemos permitirnos llegar a una situación en la cual la gente abra la canilla y no pueda tomar agua y no se pueda comprar porque el precio es alto”, agregó Pasquet.

La iniciativa había sido aprobada este miércoles en el Senado, por unanimidad. El artículo único del texto normativo reza: “Exonerase del Impuesto del Valor Agregado (IVA) a las enajenaciones de aguas minerales y sodas, a partir del día siguiente de la promulgación de la presente ley y hasta la fecha de finalización de la declaración de emergencia hídrica”.

El diputado cabildante Álvaro Perrone, expresó sus reparos con el proyecto, pero dijo que tanto él como su partido votarían a favor de la iniciativa, tal como sucedió en el Senado.

En la cámara alta, el Frente Amplio (FA) acompañó el proyecto y propuso un aditivo para establecer valores fijos a los precios del agua embotellada, que tuvo una votación de 14 en 30, por lo tanto, no se aprobó.

El proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo también devuelve, mientras dure la emergencia hídrica, el IVA incluido en “las compras en plaza e importaciones de bienes y servicios destinados a integrar directa e indirectamente el costo de los bienes comprendidos en las enajenaciones referidas”.

Además, el Ejecutivo decretó este martes la exoneración del Impuesto Específico Interno (Imesi) para las aguas minerales y sodas. “Fíjase en 0% (cero por ciento) la tasa del Imesi aplicable a las aguas minerales y sodas”, sotiene el primer artículo del decreto.

En su alocución, la diputada del MPP Bettiana Díaz dijo que “sería bueno tarifar el agua como se tarifan otros productos que son de canasta básica y de necesidad diaria de las personas, para sostener la vida”.

Sostuvo que no recibieron informes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sobre cuánto se destinará para paliar la crisis hídrica. “Yo lo más cercano de información que me pude hacer de cuanto se va a destinar a la asistencia de esta medida fue en la intervención del senador (Sergio) Botana en el Senado, porque me preocupé de ver cuál era la información disponible y lo que se dijo es (que habrá) ocho millones de dólares destinados a la exoneración de IVA —es decir, a la devolución que se le va a hacer a los comerciantes— y dos millones de US$ por IMESI. ¿Eso alcanza? ¿Va a haber más disponible?”.

“También el senador Botana dijo que se había hecho en base al cálculo del consumo previo a que se disparara el aumento del consumo. Es decir, es una situación que con la que tenemos hoy no tiene nada que ver. Entonces, sería bueno que la ministra (Azucena) Arbeleche no apareciera solo para trancarle un préstamo no reembolsable a la Intendencia de Montevideo. Sino que además nos diera información sobre cómo en términos económicos se va a gestionar esta crisis. Porque acá, las decisiones de política económica tienen mucho que ver en cómo va a poder afrontar la gente esta crisis”, manifestó Díaz.

El diputado frenteamplista Eduardo Antonini denunció que, “a pesar que estamos ante un tema de suma importancia para la gente” en la sesión “hay muy pocos legisladores en sala de la coalición de gobierno”.

“Así que mucha chácara, pero cuando las papas queman no están. Y no es la primera vez, suele pasar constantemente”, sostuvo.

Por su parte, el nacionalista Alfonso Lereté dijo que si bien para el Frente Amplio el proyecto Neptuno que impulsa el gobierno “es negativo” y “no sirve”, durante los gobiernos frenteamplistas se analizaron iniciativas que hoy la fuerza critica.

“Yo quiero leer una resolución del directorio de OSE, de mayo del año 2009 que dice: ‘Se pone en conocimiento que esta gerencia general ha dispuesto oportunamente que por las áreas competentes de esta administración se evalúe sin perjuicio de otras iniciativas las siguientes alternativas: elevar la cota de coronamiento de paso Severino —y acá viene lo lindo— captar agua del Río de la Plata para ser potabilizada en aguas corrientes o en una nueva planta a construir”, dijo el representante canario.

“Es decir, cuando el Frente Amplio gobernaba servía este proyecto, pero cuando vino la coalición multicolor, no. No sirve, es malo, va contra la sociedad, se privatiza el agua. Un nuevo relato que cae”, agregó.