Perrone dijo que “la OSE está paralizada” y criticó exonerar IVA a “aguas importadas”

Política

En la sesión extraordinaria en Diputados para tratar la exoneración de IVA para las aguas embotelladas, el diputado de Cabildo Abierto Álvaro Perrone, dijo que “en este gobierno la OSE no ha realizado ninguna obra importante para asegurar el futuro del agua”.

“Nosotros decimos que la OSE está paralizada”, expresó el legislador.

Perrone ratificó que tanto él como su partido, acompañarían la medida.

“Queremos ser bien claros, nosotros acompañamos la medida, porque en estas últimas horas se han dicho cosas que no son ciertas. Y que tienen que ver con la firma de la convocatoria de esta medida, entonces, acá tenemos que sincerarnos todos y decir la verdad de cómo funciona esta casa. A nosotros se nos informó, sobre la hora, después de la conferencia de prensa, que había que hacer esta sesión de urgencia, y que se precisaban las 50 firmas para citar a esta sesión”, dijo.

“Cuando nosotros averiguamos que algunos legisladores estaban en el interior, no se llegaba con las firmas. Algunos partidos tienen una lógica de funcionamiento acá adentro, lamentablemente nosotros no la podemos tener, después de que se persiguió a un diputado por una supuesta firma falsa que no era real”, agregó.

Perrone cuestionó que, a pesar de la urgencia, la sesión recién tuvo lugar este miércoles.

“En ningún momento nosotros dijimos que no íbamos a acompañar este proyecto de ley, ahora, si era un proyecto de ley, tan sensible, tan urgente, ¿por qué no lo votamos el miércoles pasado? Porque había un partido de fútbol o porque teníamos que votar lo de las propinas?, porque entiendo que este proyecto de ley es mucho más importante que lo que teníamos el miércoles pasado”, manifestó

“Incluso el miércoles pasado podríamos haber juntado las firmas para sesionar el jueves o el viernes, entonces, nos parece importante remarcar esto en cómo fue la convocatoria a esta sesión”, agregó.

Perrone también criticó que el proyecto no especifica qué productos alcanza de la forma más conveniente.

“En este proyecto también se benefician algunos otros productos como aguas importadas de alto costo que circulan en determinados comercios y para gente de determinado poder adquisitivo, nosotros con este proyecto también los estamos beneficiando y entendemos que no es necesario hacerlo, porque no tenemos un tema de desabastecimiento, sino lo que tenemos es un tema de costo”, afirmó el cabildante.

“Me parece que eso se podría haber mejorado, no lo vamos a presentar ahora porque eso implica ir al Senado y volver, eso no es conveniente”, agregó.