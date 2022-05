Kechichian: si embajador turco no se disculpó, Uruguay está en "situación de debilidad"

Política

La Cámara de Senadores suspendió la semana pasada la acreditación como embajador de Turquía al diplomático Hugo Cayrús, luego del gesto racista que hizo el canciller de ese país cuando visitó Uruguay ante una manifestación de armenios que reclamaban por el genocidio de su colectividad.

Esta decisión, que contó con la votación de todos los partidos, pretende dar “equilibrio” y esperar la recepción del canciller uruguayo, Francisco Bustillo, ante la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara Alta para conocer las conversaciones con el embajador turco y la designación del embajador uruguayo en Armenia, según dijo la senadora del Frente Amplio Liliam Kechichian en Desayunos Informales.

“No fue una cosa intempestiva. La planteamos en la coordinación inter partidaria. Todo el mundo estuvo de acuerdo. Lo planteamos dos por motivos: oportunidad y equilibrio. Dejamos en claro que no fue ninguna objeción por el embajador, pero nos parecía que teníamos que escuchar al canciller”, indicó.

“Era necesario dar una señal de equilibro. La coordinación lo aceptó, el Parlamento lo votó y suponemos que esta semana suponemos que va a estar presente el canciller. Podremos conversar sobre de que se habría resuelto la designación del embajador en Armenia, y aprovecharemos para conversar sobre ese hecho desgraciado”, agregó.

En este sentido, la exministra de Turismo dijo que hubo una movida “rápida y correcta” por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, que convocó al diplomático turco en Uruguay para demostrarle el “malestar” sobre el gesto realizado. Kechichian dijo que luego de esa reunión no se ha tenido comunicación oficial al respecto y aseguró que, en la medida de que no lo tengan, no obtendrán los argumentos esgrimidos.

“Las declaraciones turco en toda la prensa turca dijo que el gesto fue necesario, por lo tanto, desde mi punto de vista, es grave. Personalmente tengo buena relación con el canciller (Bustillo), trataremos de profundizar un poco más sobre qué argumentos dio, qué disculpas dio, porque es lo que Uruguay tierne que reclamarle a Turquía. Porque ese gesto en medio de una misión oficial es absolutamente inaceptable”, opinó.

La senadora frenteamplista detalló que cuando un gobierno le pide una reunión al embajador de otro país es un “gesto de protesta por alguna cosa” y se pretende conocer qué respondió Turquía.

Consultada sobre qué pasará en caso de que no haya una disculpa oficial, la legisladora prefirió no adelantarse hasta hablar con Bustillo: “A mí me gustaría escuchar al canciller el miércoles y vemos. Si no hubo disculpas creo que estamos en una situación de debilidad de Uruguay ante un gesto que es inaceptable”.

“Es realmente una situación compleja que el miércoles queremos, por lo menos, transparentar. Queremos aclarar y queremos información de primera mano”, acotó Kechichian.

Finalmente, dijo que los intereses comerciales entre los diferentes países “hay que preservarlos siempre” y detalló que comparte que haya que negociar con todos los países con los que haya que negociar, sin embargo, afirmó que Uruguay “no puede dejar pasar” esto.

“Las cosas que tienen vinculación claramente con gestos en nuestro territorio vinculados a la apología de organizaciones prohibidas, que trabaja estrechamente con parte del terrorismo internacional, ahí deberíamos profundizar un poco más”, concluyó.