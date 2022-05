Canciller turco justificó su gesto a manifestantes: “Exhibieron actitudes desagradables”

Política

Tras el gesto que realizó hacia un grupo de manifestantes durante su visita a Uruguay, el ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, Mevlüt Çavusoglu, justificó su actitud en declaraciones al periódico de origen turco Hurriyet.

Al ser consultado por el desmán protagonizado cuando hizo un gesto tradicional del grupo ultranacionalista Lobos Grises, Çavusoglu respondió que “los manifestantes exhibieron actitudes desagradables” y que después de esas “actitudes inaceptables y feas” se dio “la respuesta necesaria”.

“No tenemos ningún problema con Uruguay. Quieren reactivar las relaciones con nosotros. En este contexto se desarrolló nuestra visita. Estaba previsto depositar una ofrenda floral en un monumento al margen de la visita a Uruguay. Las autoridades uruguayas dijeron: 'Les agradeceríamos que cancelaran la fase de colocación de ofrenda floral en caso de una posible manifestación'. También cancelamos. Durante la inauguración de nuestro edificio, le aseguraron a nuestro embajador que ese grupo no estaría permitido frente a él. Fue un error acercar a ese grupo allí, a pesar de que lo habían prometido. De hecho, los manifestantes exhibieron actitudes desagradables. Después de estas actitudes inaceptables y feas, dimos la respuesta necesaria. Nuestra acción no es un insulto ni a las autoridades uruguayas, ni al pueblo uruguayo ni a los manifestantes. Por eso nos culpan. Dijimos que deberíamos mirar hacia el futuro”, consignó el medio turco las declaraciones del ministro de forma textual.

En el marco de una gira por América Latina, Çavusoglu vistió Uruguay, Brasil, Ecuador, Colombia, Panamá y Venezuela.

Tras lo acontecida durante su visita al país, tanto el presidente, Luis Lacalle Pou, como el Canciller, Francisco Bustillo, manifestaron su rechazo al gesto realizado.

Después de lo acontecido, Uruguay realizó acciones diplomáticas al citar al embajador de Turquía en el país para manifestar su malestar ante lo ocurrido.

