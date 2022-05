Justicia ordena indemnizar a sobrevivientes y familiares de víctimas de incendio en cárcel

Judiciales

La Justicia condenó al Ministerio del Interior a indemnizar a las familias de los 12 internos fallecidos durante el incendio ocurrido el 8 de julio de 2010 en la cárcel de Rocha.

La sentencia definitiva es por una cifra que ronda el millón de dólares, que es lo que pagará el Estado a las familias de las víctimas. El juez Rafael Gómez señaló en la audiencia, consignada por Rochaaldía, que “las demandas fueron amparadas algunas en forma total y otras en manera parcial”.

La audiencia se llevó a cabo en la sede judicial de General Artigas y Rincón, en Rocha. Julio Cadimar, abogado de familiares de algunas de las víctimas, dijo al citado medio que lo relevante “no es cuestión del número, sino el reconocimiento de la responsabilidad estatal”.

“Fue reconocida la responsabilidad del Estado. La cifra es de un total de más de un millón de dólares por parte del Estado a las familias de las 12 víctimas. En caso de nuestro cliente la idea no fue llegar a un acuerdo, queríamos un fallo judicial y una sentencia, no una transacción o pactar una solución”, aseguró Cadimar.

“Pretendíamos un fallo judicial de condena, que aconteció este viernes. Los juicios llevan tiempo, cada uno tiene que hacer su parte de responsabilidad. Nosotros la demanda la presentamos a los cuatro años del hecho, si bien los primeros procesos se iniciaron en 2010”, agregó.

Sobre la demora en la sentencia judicial, Cadimar comentó que en este juicio “hubo muchos testigos, pruebas que relevar, alguna prueba pericial, hubo un par de años donde la pandemia trancó la parte judicial”. “Lo importante es que tenemos una resolución en primera instancia”, acotó.

En ese sentido, las partes tienen 15 días para analizar el fallo, si no están conformes con algo pueden plantear apelación. “Si nadie plantea recursos en ese lapso la sentencia quedará firme y seguirá ejercer la acción de cobro para que las personas se hagan de la indemnización”, dijo el abogado.

“Todo este tiempo nos dejó una gran carga emocional y de contención a las familias. Más allá de la labor profesional no es un juicio cualquiera, porque llevó una gran carga emotiva”, expresó Cadimar.

“Esto fue la crónica de una muerte anunciada, el Estado, empresas públicas y privadas deben tomar resguardos cuando hay que tomarlos, no cuando las cosas surjan. El Ministerio del Interior sabía que esto iba a pasar”, concluyó.

Fin de una etapa

Mario Barrios, padre de Matías fallecido durante el hecho, dijo a Rochaaldía que “lo más importante para las familias es que alguien oficialmente dijera que hay oportunidad de un ministerio, de un Estado, de un ministro que lamentablemente no ha escuchado este fallo porque ya no está entre nosotros (en referencia a Eduardo Bonomi)”.

“La satisfacción es esa. El dinero no hace la felicidad, no me va a devolver nada ni a mi familia. Personalmente quiero emplearlo en algunas obras que vamos a hacer en su nombre, porque no me va a devolver alegría tener un peso más o un peso menos. Buscábamos que alguien dijera, después de casi 12 años del incendio en la cárcel de Rocha, que el juez dijera que alguien fue responsable”, añadió.

Barrios señaló que “el tiempo no cura las heridas” y “cada 8 de julio se recordará a los que no están, pero hoy estaban acá con nosotros”. “Íntimamente salimos todos satisfechos”, expresó.