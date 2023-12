Justicia imputó a adolescente por triple homicidio en Estación Floresta; irá al Inisa

Judiciales

Montevideo Portal

Se formalizó la investigación contra el adolescente que había sido detenido este miércoles por el caso del triple homicidio en Estación Floresta.

El joven de 17 años fue imputado este viernes por “dos infracciones gravísimas a la ley penal”, según indicaron fuentes de Fiscalía a Montevideo Portal. Estas son: un delito de homicidio complejo “muy especialmente agravado por el concurso y por cometerse inmediatamente después de haber cometido otro delito y por no haber obtenido el fin propuesto” y un delito de rapiña agravada, en calidad de autor y en régimen de reiteración real entre sí.

De esta manera, se dispuso su internación en dependencias del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) hasta el dictado de la sentencia definitiva, mientras continúa la investigación. Según las mencionadas fuentes, “es cerca de un año que tiene la fiscal para acusar y obtener la condena”.

Por este mismo caso ya se imputó a un joven de 21 años este miércoles por un delito de homicidio muy especialmente agravado. A este hombre se le dispuso 180 días de prisión preventiva como medida cautelar, mientras continúa la investigación.

En tanto, la policía continúa la búsqueda de otro hombre de 35 años llamado Claudio Andrés Cancelo Román, que posee antecedentes penales por rapiñas, hurtos y estafas. El delincuente está involucrado porque en el comercio en donde ocurrió el hecho se encontró su moto y se confirmó que el vehículo tuvo parte en crimen.

Cancelo, uno de los sospechosos, es de la zona y los vecinos solían verlo en su moto, la que fue usada para llegar a la escena del crimen. pic.twitter.com/3HGOBMwgxC — Montevideo Portal (@portalmvd) December 26, 2023

La foto de este último fue difundida por varios medios.

Al respecto, Cancelo usó sus redes sociales para referirse al episodio, amenazar a enemigos y manifestarse inocente. “Se los digo, me escondo por miedo, pero no porque fui yo, porque yo no fui, idiotas, HDP, no saben nada. Yo adoro a Giovanni [uno de los asesinados] y a su familia. No me voy a comer este garrón y el que los mató estará de fiesta, y ustedes solo señalan a gente que no es, yo no fui, ya lo van a saber HDP, a los que me amenazan a mi familia por las redes, no tienen ni idea de lo que hicieron, porque yo jamás hice esa lamentable tragedia”, escribió el miércoles.

Montevideo Portal