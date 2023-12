Detuvieron a un adolescente por presunto vínculo con triple homicidio de Estación Floresta

Policiales

La Policía detuvo a un adolescente en la tarde de este martes que estaría vinculado con el triple homicidio ocurrido este sábado en Estación Floresta, según informó El País y confirmó Montevideo Portal con la fiscal del caso, Tania Vidal.

Vidal acotó que el joven, de 17 años, declarará mañana jueves ante el Ministerio Público.

Por este mismo caso ya se imputó a un joven de 21 años este miércoles por un delito de homicidio muy especialmente agravado. A este hombre se le dispuso 180 días de prisión preventiva como medida cautelar, mientras continúa la investigación.

En tanto, la policía continúa la búsqueda de otro hombre de 35 años llamado Claudio Andrés Cancelo Román, que posee antecedentes penales por rapiñas, hurtos y estafas. El delincuente está involucrado porque en el comercio en donde ocurrió el hecho se encontró su moto y se confirmó que el vehículo tuvo parte en crimen.

La foto de este último fue difundida por varios medios.

El pasado martes, en declaraciones con el medio local La Gaceta, Dahiana, hija de la mujer asesinada, dijo que los delincuentes no llegaron a robar nada, aunque prefirió no ahondar en el tema porque hay una causa judicial abierta. Por otro lado, otra familiar reclamó: “Espero que no quede en la nada la muerte de mi madre, mi hermano y mi padrastro por la rapiña y triple homicidio en La Floresta”, tuiteó la joven, identificada como Lorena.

