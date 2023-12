“Va a morir mucha gente si dañan a mi familia”: buscado por triple crimen habló en redes

Policiales

La policía continúa en busca de Claudio Andrés Cancelo Román, sospechoso de haber participado del triple asesinato cometido el pasado sábado en Estación La Floresta, departamento de Canelones.

Esa mañana, sujetos en moto arribaron a un almacén y asesinaron a la propietaria y a su esposo. También balearon al hijo de ambos, que reside en Montevideo y había ido a casa de sus padres para pasar Navidad. El joven fue trasladado con vida a un centro de salud, pero a la postre falleció.

Por el crimen fue imputado un joven de 21 años y se intensifican las búsquedas en procura de hallar a Cancelo, quien tiene 35 años, residió cerca del lugar de los hechos y posee antecedentes por estafa, hurto y rapiña.

En las últimas horas, el medio local Diario de Arena —que diera la primicia del triple crimen— informó que Cancelo usó sus redes sociales para referirse al episodio, amenazar a enemigos y manifestarse inocente.



“Se los digo, me escondo por miedo, pero no porque fui yo, porque yo no fui, idiotas, HDP, no saben nada. Yo adoro a Giovanni [uno de los asesinados] y a su familia. No me voy a comer este garrón y el que los mató estará de fiesta, y ustedes solo señalan a gente que no es, yo no fui, ya lo van a saber HDP, a los que me amenazan a mi familia por las redes, no tienen ni idea de lo que hicieron, porque yo jamás hice esa lamentable tragedia”, escribió a las 2:00 horas del miércoles.

Minutos más tarde, el prófugo hizo una nueva publicación, en un registro más agresivo que la anterior. En dicho texto, amenazó a quienes pretenden inculparlo por un crimen que —asegura— no cometió.

“Les aviso, 1 integrante que tenga solo aunque sea por accidente un problema o un rasguño tan solo, ahí sí me voy a volver asesino y yo no perdono a nadie, va a hacerse una masacre al azar y no me va a importar ni grande ni joven, chupen bien la pija. Me señalan mal, ese día yo no estaba en el barrio, para que sepan yo ya me estaba escondiendo porque me faltaron el respeto en Las Vegas y la mayoría lo sabe, les arranque las patas, pero si tocan a mi familia por algo que no hice voy a empezar a matar gente de los lados que me amenazan y estoy seguro no me encuentran más. La policía me señala porque el Tito del kilómetro 16 me está inculpando porque lo tienen a él y el Tito tampoco fue a la policía. Les digo averigüen si son policías porque va a morir mucha gente si le hacen algo a mi familia por ustedes señalarme sin saber”.

Una hora más tarde, el presunto implicado efectuó una nueva publicación, de contenido similar a la anterior.

“Yo no ando con amenazas y esto va pa’ los que me amenazan a mi familia y a mí por las redes: les advierto, le pasa algo a mi familia, el mínimo accidente y ahí sí me vuelvo un asesino. Yo no fui, yo no maté a nadie, yo quiero mucho a la familia que sufrió ese crimen, yo no fui, yo no maté a nadie”.

Finalmente, en su última y breve comunicación, anunció que se entregaría pronto a la policía.

“Tiempo al tiempo, le pido a la justicia, a la policía que hagan bien su trabajo, que estoy siendo inculpado. En poco me entrego para que sepan que yo no soy un asesino, no mato a la gente que aprecio”.

La investigación

El martes, fuentes de la causa aseguraron a Montevideo Portal que Cancelo es de la zona y ha residido cerca de la tienda en donde se cometió el triple asesinato. Bajo esta hipótesis, el hombre podía saber los movimientos que hacía la familia. “Los conocía bien”, resumió el informante.

La fuente reparó en que, en una primera instancia, el objetivo de los delincuentes era asesinar a las personas que estaban el sábado en el comercio, por lo que el triple crimen fue “premeditado y estudiado”.

De acuerdo con lo que se ha avanzado en la investigación, no hubo ningún elemento hurtado y tampoco se llevaron el dinero de la tienda.

“Todavía no se sabe, pero surgen elementos que hacen pensar que no fue una rapiña. Hay muchos elementos raros que no cierran. La virulencia del crimen, que no robaron nada, que conocían el lugar… muchas cosas”, dijeron.

Dahiana, hija de la mujer asesinada, dijo en declaraciones a La Gaceta que, efectivamente, los asesinos no robaron nada del almacén, pero atribuyó eso a la prisa de los delincuentes por abandonar la escena. “Lo que pasó fue que empezaron a salir los vecinos”, dijo.