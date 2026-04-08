Proyecto de movilidad de IM: ministra de Transporte dijo cuándo será licitación por BRT

Política

Montevideo Portal

Autoridades del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) se hicieron presentes este miércoles ante la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados y expusieron ante los legisladores explicaciones relacionadas al proyecto de movilidad presentado por la Intendencia de Montevideo semanas atrás.

La iniciativa responde a un acuerdo entre la Intendencia de Montevideo (IM), la Intendencia de Canelones y el gobierno nacional para “avanzar en un proyecto amplio de movilidad”, que tendrá como eje dar “preferencia” al transporte público.

Se prevé, pues, la construcción de carriles preferenciales por los que circularán ómnibus biarticulados, conocidos como buses de tránsito rápido (BRT, por sus siglas en inglés).

Tras la instancia, la ministra Lucía Etcheverry brindó una rueda de prensa, en la que aseguró que las decisiones tomadas por la cartera en base a este proyecto fueron tomadas “sobre estudios técnicos”.

Con respecto a estudios y análisis que hacen las autoridades en base a la iniciativa de la IM, la jerarca reconoció que se realizaran estudios sobre “las externalidades y los impactos desde el punto de vista urbano y de ordenamiento territorial”, con el objetivo de determinar los efectos de las obras.

Por otro lado, Etcheverry se refirió a las licitaciones que hará el Estado para adquirir los nuevos ómnibus BRT. Dijo que en el viaje realizado en febrero por una delegación del Ejecutivo, se le pidió a la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Tamara Paseyro, que consultara con empresarios chinos sobre los vehículos, para informarse sobre el tema y su estructura.

Sobre la licitación en concreto, reconoció que se iniciará en el último trimestre del año. “Esto significa que se hizo ya un llamado a expresiones de interés con el Banco Interamericano de Desarrollo, con la Corporación Andina de Fomento y el Banco Mundial, que son los organismos que ofrecieron su apoyo y su compromiso por la magnitud, por la escala y lo que significa esta transformación del sistema de transporte”, afirmó.

Montevideo Portal