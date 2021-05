Julio Varela López, el uruguayo de 108 años que sigue esperando la vacuna contra la COVID

Locales

Por Alejo Piazza

alejopiazza

A mediados del mes de marzo el Ministerio de Salud Pública informó a través de un comunicado que quedaba abierta la agenda para mayores de 80 años que son autoválidas, además del personal de la salud de áreas no priorizadas en primera instancia como lo son los odontólogos, psicólogos, fisioterapeutas, entre otros.

Sin embargo, en ese entonces no había una solución para aquellos mayores de 80 años que no pueden valerse por sí mismos y que no estaban en una institución de cuidados para personas mayores. En ese momento, fuentes del MSP dijeron a Montevideo Portal que habría una solución para las personas con discapacidades y mayores no válidos que se daría a conocer a la siguiente semana.

El problema fue que esa solución recién llegó a mediados de mayo y durante un buen tiempo quedó una franja etaria pequeña sin vacunar. Ese es el caso de Julio Augusto Varela López, un uruguayo de 108 años, que pretendía ser vacunado a domicilio dadas sus imposibilidades, pero que no tuvo suerte ni con la agenda de vacunación ni con los mecanismos especiales que le brindó hasta ahora el Ministerio de Salud Pública.

Montevideo Portal dialogó con una de sus nietas quien aseguró que su abuelo se encuentra "muy limitado" para salir a la calle y que depende 100% de sus familiares y de las personas que lo cuidan. Contó que cuando se habilitó la agenda para mayores de 80 años, sus familiares procedieron a anotarlo. Una vez que ingresaron la cédula, la respuesta del sistema era que el número ingresado era "incorrecto" porque su registro es menor al millón ya que nació en 1913, según explico.

"El ministro (de Salud Pública, Daniel) Salinas había dicho que para la gente mayor iban a hacer algo especial. Quedamos a la espera de eso, pero tampoco lo pudimos agendar. El ministro proporcionó un mail que es comisioncovid@msp.gub.uy para poder escribir allí una situación especial. Escribimos y te manda un mail automático el cual dice que, para poder continuar con eso, tenés que estar agendado y yo no lo puedo agendar porque no me reconocen el número de cédula. Entonces me he pasado llamando y no tuve respuesta de ningún lado. Hasta les escribí por Twitter porque ya no sé qué más hacer", narró.

Asimismo, su nieta contó que "no lo pueden trasladar" porque es "muy riesgoso". "Tiene que moverse en silla de ruedas y una de las cosas graves que tiene, además de la imposibilidad de caminar, son las neumonías. Él es proclive a hacer neumonías sin covid, entonces los cambios de temperatura son bastante complejos. Si bien se puede levantar con mucha ayuda, realmente es muy difícil sacarlo, ponerlo en la silla de ruedas y llevarlo al vacunatorio", indicó.

"Lo ideal es que sea vacunado en el domicilio, es más, sabemos que en Paysandú se vacunó a un mayor de 100 años en su casa. El punto está en que mi abuelo no está institucionalizado, o sea, no está en un geriátrico porque la familia decidió montar un geriátrico en su casa, en vez de llevarlo", añadió.

Actualmente, Varela López genera infecciones rápidamente y es una persona que debe tener control todo el tiempo. "Hemos hecho un control exhaustivo para que él no esté en contacto, pero la gente que lo cuida tienen que tomarse ómnibus. Por ejemplo, ahora el hijo de una de las personas que lo cuida está con covid y no sabemos si ella lo tiene o no, pero seguro tuvo contacto con él. Es como que no sabemos si se va a contagiar o no porque tampoco podemos dejar que nadie lo cuide. Llegamos a un punto que necesitamos que esté vacunado", finalizó.

Un discípulo

Julio Augusto Varela López es médico gastroenterólogo, psiquiatra y, según un trabajo de la Sociedad de Gastroenterología del Uruguay (SGU), discípulo del Dr. Beningno Varela Fuentes, uno de los primeros especialistas de la gastroenterología en nuestro país.

Varela López hizo grandes aportes a nivel académico y fue profesor de varios médicos que hoy en día rondan los 70 años. Su nieta destacó que su trabajo "fue importante para la época", sin embargo, aclaró que muchos de sus compañeros hoy están fallecidos. A su vez, la familia entiende que es el hombre uruguayo de mayor edad.

Pese a la afirmación de la familia, ese es un dato que varía mucho con los años y tampoco hay un censo que esté actualizado. En ese sentido, el director del Instituto Nacional de Estadística, Diego Aboal, dijo a Montevideo Portal que el sector de Demografía comenzó a trabajar hace poco tiempo y que "todavía está en pañales". Por tanto, no hay información certera hasta el momento.

Una posible solución

Este jueves el Ministerio de Salud Pública informó a través de su cuenta de Twitter que se abrirá el "auto-vacunatorio" en la Rural del Prado a partir del próximo 18 de mayo, en el marco del Plan de Vacunación contra la COVID-19.

"En este nuevo vacunatorio, al que se podrá concurrir en automóvil, se estará administrando la vacuna del laboratorio Pfizer/BioNtech de lunes a viernes, de 9.00 a 15.00hs. Se priorizará a la población mayor de 70 años y personas no autoválidas", indica el comunicado del MSP.

"Aquellas personas interesadas en inocularse en este vacunatorio deberán elegirlo entre las opciones de zonas que se desplieguen en la agenda del MSP al momento de introducir sus datos. El sistema ya permite hacerlo, mientras que aquellos que ya estén en agenda, pero prefieran este vacunatorio, deberán cancelar su opción previa y elegir este punto.", añade.

A su vez, según dijeron fuentes del MSP a Montevideo Portal, los usuarios podrán comunicarse con sus prestadores de salud y solicitar un traslado de ambulancia para que aquellos que lo requieran sean trasladados. "El prestador lo lleva por el valor de un ticket", indicó la fuente. Con respecto a la posibilidad de vacunarlo en el domicilio, aseguraron que esa posibilidad "se vio y se estudió", pero se definió que esta era la mejor manera de vacunar a este tipo de población.

La familia de Varela López hizo los esfuerzos para poder agendarlo, pero su documento sigue dando error en el sistema de agenda de vacunación. A estas horas aguardan que las autoridades le brinden una solución.

