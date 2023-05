Juicio político a Cosse: coalición debate si acompaña informe del FA para cerrar el caso

Política

Aunque hay acuerdo en que la instancia no prospere, el oficialismo debe resolver en el Senado si hace un informe propio sobre el tema.

El Frente Amplio entregó a la coalición un proyecto de resolución para dar por cerrado el proceso de juicio político a la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, que está a estudio de la Comisión de Constitución y Legislación del Senado.

Si bien hay un acuerdo entre oficialismo y oposición para que el procedimiento no prospere, ahora la coalición debe resolver si se pliega al documento que presentó la fuerza política o si elabora un informe propio.

El documento del FA fue entregado por el senador Charles Carrera a la nacionalista Graciela Bianchi. La legisladora dijo este martes en la comisión que espera una respuesta de los otros senadores del oficialismo en un plazo de 48 horas, para resolver si habrá un segundo informe.

Carrera afirmó que en la oposición elaboraron “un proyecto de resolución para finiquitar el tema”. “Tratamos de ser lo más formales posibles en ese documento y el Frente Amplio hizo un esfuerzo para que así sea. Si no se puede cumplir con ese objetivo, cada partido hará su informe, pero en principio cumplimos con el deber que nos fue encomendado”, dijo Carrera el martes ante la Comisión de Constitución y Legislación del Senado.

Bianchi, por su parte, reconoció el “esfuerzo”, pero fue cautelosa sobre la posición de la coalición. “Me consta, por la excelente redacción que tiene, que ha hecho un esfuerzo enorme en el sentido de tratar de que sea el único informe. Yo eso no lo puedo asegurar, porque ya lo socialicé con la bancada del Partido Nacional y con el resto de la coalición y todavía no he tenido respuesta. Sí, reitero, reconozco la buena voluntad y el esfuerzo del senador Carrera en hacerlo llegar en tiempo y forma. Nosotros tenemos que discutirlo un poco más”, dijo la senadora.

La coalición y el Frente Amplio acordaron la semana pasada no avanzar en el proceso de juicio político a Cosse.

Bianchi dijo este martes en Arriba Gente de Canal 10 que “no corresponde” el juicio político. “La Constitución establece que hay responsabilidad ante el Parlamento departamental, ella lo está incumpliendo. Ahora, entendemos que, sobre todo teniendo en cuenta que es un cargo electivo, no amerita la destitución”, afirmó.

“Lo que tenemos que tener en cuenta es que es un cargo electivo. Cada vez que nosotros tenemos como tribunal de alzada tenemos que cuidar el electorado. Entonces es doble la responsabilidad. Y además hay episodios que son realmente lamentables, como el desconocimiento que ella hace sistemáticamente del Parlamento departamental, lo que sin ninguna dudas es desconocer sus obligaciones como intendente”, dijo antes la senadora.

El juicio político fue iniciado por los ediles de la oposición en Montevideo, que acusaron a Cosse ante el Senado por la no concurrencia a la Junta Departamental y la falta de respuestas a pedidos de informes.

La intendenta afirmó en marzo en sus descargos ante el Senado que el proceso es “improcedente, equivocado e irresponsable” y que “solo se explica como parte de una estrategia de ataque político” contra su gestión.

La intendenta afirmó que en el año 2021 fueron realizados 234 pedidos de informes y en 2022 fueron 278 las solicitudes, y reafirmó que todos fueron respondidos. Por lo tanto, según la intendenta, “es claro que no existe ni existió ‘una sistemática falta de respuesta’”.

