Acuerdo entre oficialismo y oposición por juicio político a Cosse: coalición no lo votará

Montevideo Portal

Tanto el oficialismo como la oposición acordaron en la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores no avanzar con el juicio político que habían iniciado ediles de la oposición en Montevideo contra la intendenta capitalina, Carolina Cosse.

Según informa La Diaria, este tratamiento se dio informalmente el pasado martes y desde el Frente Amplio (FA) manifestaron que la decisión política está tomada: entienden, por unanimidad, que “no se dan los fundamentos jurídicos para seguir adelante con el juicio”.

En tanto, desde el Partido Nacional señalaron al medio anteriormente mencionado que la coalición de gobierno, “en principio”, no va a votar la destitución porque es una medida “muy delicada”, según afirmaron.

Por la coalición de izquierda, quien habló fue Enrique Rubio, y adelantó que durante esta semana se realizará un informe jurídico donde se afirmará que “no se dan las causales para el juicio político”, algo que, según señaló, “siempre” dijeron. Rubio contó que esto se votaría en la próxima sesión de la comisión establecida para el próximo 2 de marzo.

No obstante, el senador frenteamplista aclaró que para que haya un informe escrito debe haber acuerdo entre las partes, particularmente en los fundamentos jurídicos. En caso de que no ocurra, “sería de forma verbal”.

Este informe verbal o escrito con la argumentación de por qué no cabría un juicio político se haría porque la comisión anteriormente mencionada, por normativa, debe hacer una recomendación al pleno del Senado para que allí se defina por sí o por no. A su vez, la destitución requiere de mayoría especial, es decir, dos tercios de los votos, por lo que el FA debería también votar afirmativamente, algo que no sucederá, según anunciaron.

Por el lado del Partido Nacional, quien dialogó con los medios fue la senadora Graciela Bianchi, quien aseguró que Cosse debería “agradecer” por estar en un régimen democrático porque, al darle vista al juicio político semanas atrás, la intendenta pudo articular su defensa.

Confirmó que en la comisión dialogaron informalmente del asunto y que la coalición, en principio, “no va a votar la destitución”, no porque no tenga los votos, sino por un análisis jurídico y político que se plasmará en el informe.

Bianchi calificó como “muy bueno” el intercambio que tuvieron sobre el asunto y resaltó el acuerdo al que llegaron entre oficialismo y oposición en un tema “muy delicado”. “Nosotros somos muy responsables”, indicó.

