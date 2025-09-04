Jueza “le dio vista” a Fiscalía sobre pedido de que viuda de Basso cumpla prisión efectiva

Judiciales

Montevideo Portal

Juan Pablo Decia, abogado de damnificados por la estafa de la empresa Conexión Ganadera, presentó el pasado lunes 1° de setiembre un escrito ante el juzgado de Garantías con el fin de solicitar una audiencia para que Daniela Cabral, viuda de Gustavo Basso, pase a cumplir prisión preventiva en la cárcel y no en su domicilio.

El penalista aseguró que la magistrada “le dio vista” a la fiscalía que lidera Enrique Rodríguez y que su pedido estuvo “lejos de rechazar de plano la solicitud por improponible”, argumento que esgrimieron los abogados de Cabral, Pablo Donnángelo y Eduardo Sasson, una vez que se conoció la solicitud que iba a presentar.

Fuentes consultadas por Montevideo Portal aclararon que, si bien la jueza recibió el planteo realizado por el defensor, resolverá si admitirlo o no luego del tratamiento por parte de la fiscalía correspondiente.

El pasado 29 de agosto, los socios que representan a la viuda de Basso criticaron a Decia mediante su cuenta en X. La cuenta oficial del estudio citó una declaración de Decia publicada por el periodista Eduardo Preve y aseguraron que, de ser “cierto el entrecomillado”, su colega “debería repasar” el Código del Proceso Penal y “algún que otro manual al respecto”.

Según los defensores de Cabral, debido a los artículos 221, 222 y 224 de la norma que rige para asegurar las garantías de una causa, la víctima “no tiene facultades para requerir o modificar” medidas cautelares sobre la “libertad ambulatoria de los imputados”.

Ante esto, Decia reaccionó y respondió que las palabras de sus colegas fueron “una falta de respeto” y una forma de “desviar el foco de lo que realmente se debe discutir” en el marco de la investigación. “Habla más de ellos y de la clienta que defienden que de mí”, dijo a Montevideo Portal.

Montevideo Portal