Abogado pide a Justicia que viuda de Basso deje de cumplir domiciliaria en lujoso edificio

Juan Pablo Decia, abogado de cientos de damnificados en la causa contra los socios de la empresa Conexión Ganadera, presentará un pedido ante el juez penal de garantías dentro del Juzgado de Crimen Organizado por su disconformidad con la residencia declarada por Daniela Cabral en donde cumple prisión domiciliaria desde que la Justicia dictaminó esta como medida preventiva el pasado 17 de julio.

Decia confirmó a Montevideo Portal que el documento será elevado este lunes 1° de setiembre y su cometido es que la imputada por estafa, junto con Pablo Carrasco —que cumple prisión preventiva— y Ana Iewdiukow, cambie su situación dadas las condiciones de “lujo” en las que se encuentra.

“Voy a pedir que, si se pretenden evitar riesgos procesales (fuga y entorpecimiento de la investigación), corresponde decretar prisión preventiva efectiva. Si no se hiciera lugar por ser resorte del fiscal el pedido, solicitaré en subsidio que cese la prisión domiciliaria ya que la misma no evita los riesgos procesales que se pretenden cautelar, y genera una injusticia intrínseca por imputarse por cada día de prisión domiciliaria un día menos de condena definitiva”, dijo el penalista a Montevideo Portal.

La viuda de Gustavo Basso vive en el edificio Imperiale de Punta del Este, frente a la rambla, en un apartamento de 200 metros cuadrados.

Días atrás el abogado dijo a Montevideo Portal que se encontraba preocupado por las condiciones en las que se está cumpliendo la domiciliaria en el caso de Cabral.

“Nos preocupa el hecho de que la prisión preventiva, en el caso de Cabral y Iewdiukow, esté siendo cumplida en condiciones de lujo porque esas medidas cautelares que se están cumpliendo se descuentan de la condena que les recaiga y no es correcto que se cumpla una condena por un delito de estafa sostenido en el tiempo con la dimensión que tiene para la economía, con el daño que se generó, en un apartamento de lujo en Punta del Este”, expresó.

El abogado sumó que “incluso es preferible que se le levante la medida cautelar de prisión domiciliaria a las dos señoras y que, cuando se dicte la condena, que cumpla al 100% en un establecimiento carcelario, como corresponde”.

En esta línea, por estos días en Punta del Este empezó a circular un vehículo con altoparlante en el que un locutor expresa una posición similar por parte de algunos damnificados y apuntan directamente contra la viuda de Basso.

“Atención: Daniela Cabral. Sí, esa, la de Conexión Ganadera, cumple prisión domiciliaria en la Torre número 1 de Imperiales. Vista al mar, amenities de resort y servicio de mucama”, dicen desde una grabación trasmitida en altavoz.

A esto agregan: “¿Prisión? No, no esta es una estadía cinco estrellas con desayuno continental incluido. Nada de barro, hacinamiento, ni rejas. Mientras tanto los damnificados seguimos esperando que nos devuelva lo que nos robó. Y, como si fuera poco, ella asegura que no sabía nada, nada de nada: ni los fondos, ni las declaraciones juradas falsas ni las consecuencias”.

El audio termina con una canción que parece hecha para la ocasión y dice: “Conexión Ganadera tu cara sabe que en Carrasco y Basso no vamos a creer”.

