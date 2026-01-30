Jubilaciones tendrán un aumento definitivo de 5,97% en 2026: ¿cuándo se cobran?

Economía

Las jubilaciones tendrán un aumento definitivo de 5,97% a partir del 2026, según surge del Instituto Nacional de Estadística (INE).

El porcentaje surge del informe de índice medio de salarios correspondiente a diciembre, publicado este viernes por dicho organismo. Allí se detalla que el índice medio de salarios nominal (IMSN) acumulado en el año es de 5,97%; dicho indicador se utiliza para ajustar las pasividades del Banco de Previsión Social (BPS).

El IMSN se estima a partir de las variaciones mensuales del salario nominal sin deducir los aportes personales, es decir, sin el impuesto a la renta de las personas físicas ni el monto destinado al Fondo Nacional de Salud.

El BPS anunció algunos días atrás cómo será el calendario de pago para las jubilaciones en febrero.

En el segundo mes del año se cobrará el ajuste provisorio de las pasividades, mientras que el definitivo se liquidará en febrero, se sumará la diferencia con el ajuste de enero y se cobrará en marzo.

En un comunicado, el BPS subrayó que el 5,97% de aumento “representa un incremento del 2,32% por encima del costo de vida”. Este ajuste general significa un incremento del poder de compra, dado que el índice de precios al consumo (IPC) anualizado en 2025 fue de 3,65%”, reza el texto.

En el caso de las pasividades mínimas, este aumento se suma al incremento adicional permanente del 2% otorgado a partir de julio de 2025, señaló el Banco.

Finalmente, el BPS recordó que aquellas personas que se jubilaron en 2025 “tendrán un ajuste menor al indicado, de acuerdo con la fecha de vigencia (cese o causal) de la pasividad”.

Plata en mano

Por otro lado, el salario real en Uruguay aumentó un 2,26% en 2025 respecto al año anterior, de acuerdo con los datos del INE.

En términos mensuales, el índice medio de salarios registró una suba del 0,21% en diciembre de 2025.

El sector público fue el que mostró mejor desempeño en 2025, con una suba del 6,07% nominal y 2,34% real, frente al 5,94% nominal y 2,20% real que presentó el sector privado. A nivel mensual, sin embargo, el salario real del sector público creció un 0,09% y el privado en un 0,43%.

Dentro del ámbito privado, los rubros con mayor incidencia positiva en diciembre fueron industrias manufactureras (0,09%), enseñanza (0,06%) y comercio al por mayor y al por menor, con reparación de vehículos (0,06%).

El documento atribuye parte de la diferencia interanual entre 2025 y 2024 a “diversos factores”, como ajustes salariales “inferiores a los del año previo”, la “demora en la firma de las actas de la nueva ronda de los Consejos de Salarios” y el “tiempo de procesamiento de los pagos” por parte de las empresas, argumenta el INE.

Por el contrario, se registraron variaciones superiores en 2025, entre las que destacó el rubro de la construcción. “Este incremento se explica por la estructura del convenio vigente, el cual incluye un correctivo condicionado al desempeño de la actividad, resultando en un ajuste del 5,95% en 2025 frente al 2,92% de 2024”, concluye el organismo.

