Economía

La inflación acumulada durante 2025 fue de 3,65% y alcanzó su menor nivel desde 2001

El Índice de Precios del Consumidor (IPC) de diciembre 2025 registró una variación negativa de 0,09%, lo que implicó que el indicador acumulado en el año anterior registrara un incremento de 3,65%, según datos del Instituto Nacional de Estadística.

De este modo, la inflación acumulada en el año tuvo el cierre más bajo desde el año 2001, cuando se ubicó en 3,6%.

Además, el indicador quedó debajo del centro del rango meta fijado por el Banco Central del Uruguay, de entre 3% y 6%. De este modo, la inflación completó 31 meses dentro del objetivo fijado por el regulador.

Según los datos del INE, en el mes de diciembre, las principales incidencias provienen fundamentalmente de las divisiones: Alimentos y bebidas no alcohólicas (-0,10), Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (-0,19), Transporte (-0,03), Recreación, deporte y cultura (0,06), y, Restaurantes y servicios de alojamiento (0,10).

El BCU resolvió el 23 de diciembre reducir la tasa de política monetaria (TPM) a 7,5%, desde 8,0%.