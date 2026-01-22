Locales

¿A partir de cuándo se puede cobrar la jubilación? BPS definió calendario de febrero

Montevideo Portal

El Banco de Previsión Social (BPS) brindó la información de cómo será el calendario de pagos del mes de febrero. La fecha varía entre Montevideo y el interior del país y depende de la modalidad de pago asignada.

Beneficiarios en Montevideo

Oficinas centrales del BPS: desde el martes 3 de febrero hasta el miércoles 18 del mismo mes de 2026.

Depósito en cuenta bancaria o instituciones emisoras de dinero electrónico (IEDES): martes 3 de febrero de 2026.

Cobro a través de empresas contratistas: desde el miércoles 4 de febrero hasta el miércoles 18 de febrero de 2026.

Beneficiarios en el interior del país

Giras de pago del BPS: desde el miércoles 4 de febrero hasta el viernes 6 del mes de febrero de 2026.

Depósito en cuenta bancaria o instituciones emisoras de dinero electrónico (IEDES): martes 3 de febrero de 2026.

Cobro a través de empresas contratistas: desde el miércoles 4 de febrero hasta el miércoles 18 de febrero de 2026.

Por consultas sobre casos particulares, entrá al siguiente enlace.

