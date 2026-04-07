Israel respetará el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, indica un diario local

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Israel respetará el acuerdo alcanzado por Estados Unidos (EE. UU.) e Irán sobre un alto el fuego a los ataques para aplazar por dos semanas el ultimátum que el presidente norteamericano, Donald Trump, había hecho contra infraestructuras críticas iraníes.

El diario israelí Haaretz señaló que “una fuente” de dicho país dijo que el gobierno de Benjamín Netanyahu “respetará el alto fuego con Irán”, aunque persisten preocupaciones sobre ese pacto, anunciado sobre las 20:00 del martes, hora de Uruguay (en la madrugada del miércoles en Medio Oriente).

Según el diario, la fuente consultada expresó que a Israel le habría gustado “haber logrado más objetivos en la guerra” antes de la entrada en vigor de un alto el fuego.

A través de una publicación en Truth Social, el mandatario norteamericano comunicó que se aplazaría en dos semanas el ataque contra infraestructuras críticas iraníes que había amenazado ejecutar hoy si Teherán no reabría el estrecho de Ormuz. También notificó que ambas partes se comprometieron a un alto el fuego durante este periodo de tiempo y que su país está en una etapa “muy avanzada” de negociaciones con Irán en torno a “un acuerdo de paz a largo plazo”.

En respuesta, el ministro Exteriores iraní, Abás Araqchí, confirmó que será posible “el paso seguro” por el estrecho de Ormuz durante el mismo periodo de dos semanas a raíz del acuerdo con EE. UU. También adelantó que habrá negociaciones en Islamabad, la capital de Pakistán, para un acuerdo de paz a partir del 10 de abril y durante las dos semanas que dure el alto de las hostilidades.

El Consejo Nacional de Seguridad de Irán aseguró haber propuesto un plan de diez puntos a Estados Unidos que estipula un “protocolo de seguridad” para el paso del estrecho de Ormuz, que garantice el “control” iraní de este punto clave.

Con información de EFE

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