Irán confirma un “paso seguro” por el estrecho de Ormuz tras declaraciones de Trump

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El ministro iraní de Exteriores, Abas Araqchí, confirmó que será posible “el paso seguro” por el estrecho de Ormuz durante de dos semanas después del anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acerca de un cese el fuego bilateral.

A través de una publicación en Truth Social, el mandatario norteamericano comunicó que se aplazaría en dos semanas el ataque contra infraestructuras críticas iraníes que había amenazado ejecutar hoy si Teherán no reabría el estrecho de Ormuz. También notificó que ambas partes se comprometieron a un alto el fuego durante este periodo de tiempo y que su país está en una etapa “muy avanzada” de negociaciones con Irán en torno a “un acuerdo de paz a largo plazo”.

En este contexto, Araqchí garantizó la apertura y el pasaje seguro del estrecho “en coordinación con las Fuerzas Armadas” de su país; no obstante, acotó que esto se hará “teniendo en cuenta las limitaciones técnicas”.

“Si cesan los ataques contra Irán, nuestras poderosas Fuerzas Armadas suspenderán sus operaciones defensivas”, subrayó el jefe de la diplomacia iraní en un comunicado, compartido en su cuenta de X.

Previamente, el Consejo Nacional de Seguridad de Irán aseguró haber propuesto un plan de diez puntos a Estados Unidos que estipula un “protocolo de seguridad” para el paso del estrecho de Ormuz, que garantice el “control” iraní de este punto clave. También adelantó que habrá negociaciones en Islamabad, la capital de Pakistán, para un acuerdo de paz a partir del 10 de abril y durante las dos semanas que dure el alto de las hostilidades.

No obstante, esto no significa “el fin de la guerra”, que solo llegará cuando se acepten los diez puntos propuestos por Irán. Las negociaciones servirán para “finalizar los detalles”, insistió el Consejo Nacional en su comunicado.

Este plan de diez puntos presentado por la República Islámica contempla el cese de los ataques de Estados Unidos e Israel sobre Irán pero también sobre los aliados del país en la región; el pasaje “coordinado” con el Ejército iraní a través del estrecho de Ormuz y la retirada de las tropas estadounidenses de toda la región, entre otros.

Con información de EFE