Trump suspendió “por dos semanas” ataque a Irán y adelanta acuerdo de paz “de largo plazo”

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El presidente de Estados Unidos (EE. UU.), Donald Trump, anunció en la tarde de este martes que, tras mantener conversaciones con autoridades paquistaníes, decidió aplazar dos semanas el ataque contra infraestructuras críticas iraníes que había amenazado ejecutar hoy si Teherán no reabría el estrecho de Ormuz y que ambas partes se comprometieron a un alto el fuego durante este periodo de tiempo.

Más temprano en la jornada, Trump había advertido que podría aniquilar “toda una civilización” si Irán no habilitaba el paso antes del plazo fijado. En respuesta, la Guardia Revolucionaria de Irán alertó sobre posibles consecuencias energéticas de largo alcance en caso de una escalada del conflicto

Sin embargo, según publicó sobre las 19:30 en su red Truth Social, mantuvo conversaciones con el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, quien solicitó al mandatario estadounidense que no llevara a cabo la “fuerza destructiva” planeada para Irán.

“Sujeto a que la República Islámica de Irán acepte la reapertura completa, inmediata y segura del estrecho de Ormuz, decidí suspender el bombardeo por un período de dos semanas”, comunicó Trump.

De acuerdo con el mensaje del empresario norteamericano, este cese al fuego será “bilateral”.

Trump argumentó que Estados Unidos ya “alcanzó y superó” todos los objetivos militares y está “muy avanzado” en negociaciones con Irán en torno a “un acuerdo de paz a largo plazo” con dicho país, pero también para alcanzar la paz en la región.

“Recibimos una propuesta de 10 puntos de Irán, y creemos que es una base viable sobre la cual negociar”, profundizó el mandatario en su publicación.

Según Trump, se llegó a un acuerdo en “casi todos” los varios puntos de conflicto que existían entre EE. UU. e Irán, pero el cese al fuego por dos semanas “permitirá que el acuerdo se logre finalizar”, puntualizó.

“En nombre de Estados Unidos, como presidente, y también representando a los países del Medio Oriente, es un honor estar cerca de una resolución para este problema de tantos años atrás. ¡Gracias por su atención sobre este tema!”, finaliza el mensaje de Trump.

Con información de EFE.

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