Israel acumula tropas en torno a Gaza: se espera una invasión inminente

Los movimientos de blindados militares y carros de combate han aumentado en los alrededores de Gaza a la espera de una posible incursión terrestre a gran escala de Israel en el enclave, donde no han cesado los bombardeos israelíes mientras más de un millón de personas han sido llamadas a evacuarse hacia el sur.

A las 16:00 hora local (10:00 en Uruguay) expiró el último ultimátum del Ejército israelí para que los civiles gazatíes huyeran hacia el sur. Así, amenazó con “atacar con toda su fuerza”, avisó el portavoz militar, Daniel Hagari.

El llamamiento afecta a 1,1 millones de personas —casi la mitad de la población gazatí—, el mayor desplazamiento humano dentro de la Franja de Gaza. “Estamos desplegados y fuertemente preparados para las próximas etapas de la guerra”, afirmó Hagari cuando se cumple una semana de contienda, después de que Israel lograra expulsar a los milicianos de Hamás de su territorio, para pasar a la siguiente fase, con los mayores bombardeos que se han vivido en Gaza.

En tal sentido, según consignó la cuenta Mundo en Conflicto, sobre las 14:30 (hora de Uruguay) se observó movimiento de tropas israelíes en el norte de la Franja. “Según la televisión de Israel, se espera que la invasión a Gaza comience esta noche”, escribió la cuenta de Twitter.

Por otro lado, The Times of Israel informó de que las Fuerzas de Defensas de Israel indicaron que Hamás impide a los civiles evacuar el norte de Gaza.

?? BREAKING NEWS: IDF says Hamas is preventing civilians from evacuating northern Gazahttps://t.co/wSkqDZX5ot