El desastre se cierne sobre Gaza tras masivos bombardeos israelíes y orden de evacuación

Internacionales

La Franja de Gaza vivió otra jornada negra producto de la continuación de los feroces bombardeos por parte de Israel, que ordenó en la madrugada de este viernes la evacuación de más de un millón de personas del norte del enclave hacia la zona sur, anticipando una intensificación de su ofensiva y generando un caos generalizado.

“No regresen a sus casas hasta nuevo aviso”, leyeron en la mañana los habitantes del norte de Gaza en unas papeletas lanzadas desde el cielo por el Ejército israelí.

Las Naciones Unidas recibieron la misma indicación, que daba un plazo de 24 horas para completar el traslado de 1,1 de millones de personas —casi la mitad de la población de Gaza— a través de uno de los territorios más poblados del mundo.

Ante esto, y pese a la instrucción de Hamás de permanecer en sus hogares, miles y miles de personas recogieron sus pertenencias y comenzaron a transitar, en auto o a pie, la principal arteria que recorre la Franja, de norte a sur.

En paralelo, el Ejército israelí continuó atacando con ferocidad en la Franja por séptimo día consecutivo, tras el ataque sorpresa por parte de milicianos del movimiento islamista Hamás el pasado sábado, en el que murieron más de 1.300 israelíes y 3.400 fueron hospitalizados.

Los ataques aéreos israelíes de este viernes, que se produjeron en simultáneo con el lanzamiento de más cohetes desde Gaza, elevaron la cifra de fallecidos palestinos en la Franja a más de 1.900, mientras que ya son 7.700 los heridos.

Uno de los bombardeos de este viernes, según denunció el grupo palestino, impactó directamente sobre un grupo de personas que se trasladaban al sur y dejó un saldo de 70 muertos, en su mayoría mujeres y niños.

Múltiples organizaciones humanitarias denunciaron que la orden de evacuación israelí agrava aún más la desesperante situación que vive la Franja, y pone en peligro a las miles de personas que están recibiendo atención médica en hospitales y no están en condiciones de ser trasladadas. “La gente no tiene ningún lugar seguro adónde ir y muchos, incluidos los discapacitados, los ancianos y los enfermos, no podrán salir de sus hogares”, advirtió el Comité Internacional de la Cruz Roja.

Hace días que el Gobierno israelí impide el acceso de agua, combustible, electricidad y de cualquier tipo de mercancías dentro de Gaza, además de que vetó la entrada de material humanitario al enclave desde la frontera con Egipto. Llevó, también, a los centros hospitalarios a una situación de máxima emergencia por la escasez de medicamentos, suministros médicos y productos sanitarios básicos.

La Cruz Roja alertó que la indicación israelí, sumada al “asedio completo que niega explícitamente alimentos, agua y electricidad, no es compatible con el derecho internacional humanitario”.

En estas circunstancias, la población de Gaza teme que el Ejército israelí comience una ofensiva por tierra, que resultaría aún más sangrienta.

Visitas internacionales

En las últimas horas, tropas del Ejército realizaron ya algunas incursiones localizadas dentro de la Franja para intentar hallar a algunos de los más de 130 rehenes capturados por Hamás y atacar a milicianos palestinos en el área, informó un portavoz militar.

Los episodios de este viernes coinciden con la visita a Israel del secretario de Defensa de Estados Unidos (EE. UU.), Lloyd Austin; de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; y la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola.

“La asistencia de seguridad de EE. UU. a Israel fluirá a la velocidad de la guerra”, indicó Austin en una rueda de prensa con su homólogo israelí, Yoav Gallant.

Por su parte, Von der Leyen aseguró durante una comparecencia junto al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que “la respuesta de Israel demostrará que es una democracia”.

El mandatario israelí anticipó poco después que la actual contraofensiva contra Hamás “es solo el comienzo”, y que el grupo palestino “solo ha comenzado a pagar el precio” por la masacre del pasado sábado en comunidades israelíes adyancentes a Gaza.

Cisjordania en llamas

La violencia entre israelíes y palestinos se extendió con fuerza a Cisjordania ocupada, donde 13 palestinos murieron durante enfrentamientos con tropas israelíes desencadenados por protestas en distintas ciudades y aldeas.

Entre los fallecidos hay tres menores de edad, incluyendo un niño de 14 años.

Hamás convocó este viernes a un día de la ira, e hizo un llamamiento a los palestinos a manifestarse en todo el territorio.

Desde el comienzo de esta guerra, el Ministerio de Sanidad de la Autoridad Nacional Palestina ha registrado 49 fallecimientos por disparos israelíes, incluyendo seis palestinos asesinados por colonos israelíes.

Continúa la tensión con Líbano

La tensión en la frontera entre Israel y Líbano, donde se consignan incidentes a diario desde el domingo, registró este viernes una nueva jornada de violencia.

El grupo chií libanés Hizbulá atacó cuatro puestos militares israelíes fronterizos.

Soldados del Ejército israelí respondieron con artillería y dispararon contra infraestructuras de Hizbulá en la zona. En ese ataque fue alcanzado un vehículo en el que viajaba un grupo de periodistas, causando la muerte de un camarógrafo de la agencia Reuters y dejando a otros cinco heridos.

EFE