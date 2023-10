Ataque aéreo israelí causó la muerte de 70 civiles que huían de Gaza, denunció Palestina

Un ataque aéreo por parte de Israel mató a 70 civiles que huían de la ciudad de Gaza hacia el sur, en la frontera con Líbano, según denunció el Ministerio de Salud palestino.

En imágenes difundidas por la cuenta de Twitter Mundo en Conflicto se escucha una sirena de fondo y se ven varios cuerpos —incluidos niños— en la calle, entre autos destrozados y edificios en ruinas.

“Israel aún no ha declarado sobre el hecho”, añade el mencionado tuit.

De acuerdo con Al Jazeera, Hamás sostuvo que “la mayoría” de las víctimas del ataque israelí eran mujeres y niños.

Hamas officials say at least 70 Palestinians have been killed in Israeli air attacks on convoys fleeing Gaza City.



