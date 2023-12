Inundaciones en Montevideo: las zonas más complicadas, qué hace la IM y qué se puede hacer

Política

Por Ignacio Palumbo

ipaludabe

Los pronósticos meteorológicos advierten por lluvias fuertes y copiosas de cara a este fin de semana. El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) avisó a la población por “precipitaciones y tormentas, algunas puntualmente fuertes”; el meteorólogo José Serra señaló que podría volver a haber inundaciones, como las del 1º de diciembre, y el director de Nimbus Weather, Juan Luis Pérez, recomendó no dejar los autos en la calle este viernes por posibles acumulaciones de agua.

En mayor o menor medida, los especialistas coinciden. La previsión es que caerá más agua de lo normal, en un período corto de tiempo.

Debido a este escenario de precipitaciones abundantes, la Intendencia de Montevideo (IM) activó este jueves el protocolo de actuación ante avisos de eventos climáticos adversos. Esto consiste en la limpieza de cañadas, alcantarillas y bocas de tormenta; el pasado 1º de diciembre, la comuna desobstruyó unas 300 para evitar inundaciones.

Sin embargo, esta acción no ha sido de momento suficiente para prevenir algunas de las inundaciones que se han repetido en determinadas zonas de la capital del país.

Problemas de fondo

Montevideo tiene varios puntos inundables en la ciudad: el cruce de Paraguay y La Paz (frente a la estación de AFE); el Parque Rodó, a la altura del barco pirata; Bado y 14 de Julio (Parque Batlle), y algunas zonas de los barrios Buceo y Malvín.

En esos últimos puntos fue donde se acumuló una gran cantidad de agua en el episodio anterior de lluvias, del 17 de enero de 2022, que causaron incluso que un contenedor terminara flotando por las calles de Malvín, en un episodio similar al ocurrido en enero de 2017, donde un baño químico se transportó por la rambla (a la altura de Hipólito Irigoyen producto de los fuertes vientos.

El año pasado, en la zona de la calle Concepción del Uruguay, se dieron grandes inundaciones en un área donde pasa un arroyo entubado. “En los lugares en los que están entubados los arroyos o el sistema de drenaje tiene un dimensionamiento, eventos extremos […] pueden generar desbordes y hay que estar preparados”, explicó la entonces directora interina del departamento de Desarrollo Ambiental de la IM, Verónica Piñeiro, a En perspectiva (Radiomundo).

“Tenemos que trabajar en generar determinados tipos de alerta y que las personas conozcan las características de los lugares donde viven”, sentenció la funcionaria, también vicepresidenta del FA.

De todas formas, de cara a este fin de semana, es decir “a corto plazo, lo que no se hizo no se va a poder hacer”, dijo a Montevideo Portal la arquitecta Muma Sebasti, asesora de la precandidata nacionalista Laura Raffo en temas de urbanismo. “Si me decís qué se puede hacer para las lluvias del fin de semana, limpiemos todo lo que se pueda”, afirmó.

Según enfatizó la experta, en primer lugar, la ciudad se debe limpiar “asiduamente” y no solo en preparación para estos episodios de lluvias intensas. Así, hizo hincapié en que Montevideo (y el interior del país también) necesita diversas obras de infraestructura a nivel “macro”.

Al respecto, Sebasti comentó que la capital del país ya cuenta con algunos “tanques de amortiguación”.

“Es como si vos hicieras una especie de piscina gigante bajo tierra, entonces el agua se empieza a acumular ahí [y] no la largas para la tubería de una […] eso se llena y luego la largás de a poco”, explicó la directora de proyectos del Centro de Estudios Metropolitano (Cemet).

Según detalló, ya hay cinco en algunos cruces de calles en Montevideo: Luis Alberto de Herrera y Francisco Simón, bajo la plaza Giacomo Matteotti, con una capacidad de 3.500 m³; Yaguarí y Quijote, bajo el espacio libre Teresa de Calcuta, con una capacidad de 5.400 m³; en Gral. Flores y Domingo Aramburú, bajo la plaza Goes, con una capacidad de 11.000 m³; en Joaquín Requena y Antonio Machado, con una capacidad de 12.800 m³, y Ramón Anador y Maipú, bajo la plaza Leonel Viera, con una capacidad de 2.900 m³.

Según la información de la comuna, hay dos más: uno en la calle Cufré y Garibaldi, con una capacidad de 1.700 m³, y otro en la avenida Rivera y Solano López (bajo la plaza Diamantis), con una capacidad de 4.000 m³.

El costo de la obra de drenaje del primero mencionado, tanto del tanque de amortiguación como los colectores y captaciones construidos sobre Luis Alberto de Herrera, fue de $ 70.086.670, de acuerdo con la información comunicada por la IM en aquel momento (mayo de 2022). Eso equivale a unos US$ 1,7 millones de dólares de aquella época.

Montevideo Portal intentó contactarse para esta nota con el director de Desarrollo Ambiental de la IM, Guillermo Moncecchi, y con la directora de Saneamiento de la intendencia, María Mena. Sin embargo, desde la comuna afirmaron que las autoridades no darían declaraciones “por ahora”.

“Obviamente no son suficientes”, sostuvo, por su parte, la asesora de Raffo, en referencia a los tanques de amortiguación. La arquitecta añadió que otra forma de mitigación de los puntos de inundación es “generar ampliación en las redes de drenaje y de desagüe”. “Son proyectos de infraestructura, por supuesto que llevan dinero”, acotó.

A su vez, otra zona inundable es la periferia de la capital, remarcó Sebasti. Esa área, explicó, “tiene un gran problema de drenaje” debido a que hay barrios enteros sin saneamiento ni drenaje pluvial, aseveró. “Ahí la situación es crítica, pero ya estamos en otro nivel de criticidad, que es que ni siquiera tienen drenaje”, insistió la integrante del equipo de Raffo.

En el marco de las inundaciones de inicios de mes, y en otras anteriores, la intendenta Carolina Cosse y su equipo plantearon que de momento la solución era realojar a las personas.

Las acciones de la IM

Tal como se mencionó, de cara a este fin de semana la Intendencia de Montevideo activó este jueves el protocolo de limpieza para las calles de la capital. Este operativo prevé, además, que la ciudadanía pueda realizar denuncias a la comuna, contactándose al 092 250 260.

“Este tipo de fenómenos tienen como característica de que el aviso es muy cerca del evento por el tipo del fenómeno que son […] Son fenómenos donde llueve mucho en muy poco tiempo. Hay que estar muy atento porque, si dicen con muy poco tiempo, nosotros tenemos preparado todo el protocolo”, aseguró Moncecchi, en rueda de prensa este miércoles.

A este “trabajo preventivo de siempre”, según el jerarca comunal, se le suma un “eventual corte de tránsito en alguna zona” o la recomendación de no estacionar “en cierta zona”, indicó Moncecchi. Fuentes de la IM dijeron a Montevideo Portal que esa información se va a dar “en su momento”.

Desde temprano se activó el protocolo de actuación ante avisos de eventos climáticos adversos. ???



Limpieza de cañadas, alcantarillas y bocas de tormenta.



?? Recordamos que podés contactar al 092 250 260 para denuncias, con foto y ubicación. pic.twitter.com/pnP5H9oc1v — Intendencia de MVD (@montevideoIM) December 14, 2023

Luego de las intensas precipitaciones del pasado viernes 1º, Cosse aseguró que llovieron más de 100 milímetros en algunas zonas de Montevideo en poco más de dos horas, “fenómeno que en el mundo sin cambio climático se daba cada 100 años”.

“Esto se debe al cambio climático. Es como si uno tirara un gran balde de agua en la pileta del baño. La pileta del baño está preparada para cuando uno abre la canilla, pero cuando uno tira un gran balde de agua, demora en escurrir. Eso es lo que sucede”, graficó la jerarca.

Por su parte, Moncecchi recalcó —tras las lluvias de comienzos de mes— que se normalizó la situación en dos horas y lo atribuyó a los avances que la comuna ha realizado en el último tiempo. “Hoy Montevideo tuvo un evento TR100 (que se espera suceda una vez cada 100 años), el segundo en dos años. Tener dos horas después situación normal habla bien del sistema de drenaje, diseñado en general para eventos TR10 o TR20. Pero el cambio climático no es un cuento”, argumentó.

Al respecto, tras las inundaciones de enero de 2022, la intendenta sostuvo que lo que pasó “no tiene nada que ver con el saneamiento, tiene que ver con el sistema de drenajes”. “Me pregunto: ¿Se pudo prever esto? Yo me respondo que no, no se pudo prever. No se pudo porque estamos viviendo en Uruguay y en el mundo un fenómeno que se llama cambio climático. Lo que hay que hacer es actuar rápido y en el día de hoy hemos aprendido muchas cosas. Se hizo un gran esfuerzo de coordinación”, argumentó Cosse.

“Corriendo atrás de la zanahoria”

Por su parte, Sebasti recalcó que para esta clase de problemáticas “no hay recetas mágicas”, sino que son hechos que se resuelven con “proyecciones” y “proyectos integrales” pensados “a gran escala”.

La directora de proyectos del Cemet declaró que Montevideo debe estar preparada, “sin lugar a dudas, para situaciones extremas”. “Eso es lo que veo que está faltando: una planificación con un almanaque, un cronograma de obras [y] un presupuesto asignado […] No veo que esté ocurriendo, eso es lo que preocupa, porque se va a inundar y bueno, se va a inundar, pero nosotros tenemos que movernos”, subrayó.

“Vamos a estar corriendo siempre atrás de la zanahoria si no planificamos”, concluyó.

Por Ignacio Palumbo

ipaludabe