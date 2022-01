Cosse: “No se pudo prever” la inundación que sufrieron varios barrios de Montevideo

Política

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, brindó este lunes una conferencia de prensa luego de las inundaciones que sufrieron varios barrios de la capital del país tras las intensas lluvias registradas en la madrugada.

La jerarca explicó que en muchos barrios llovió “en una hora una vez y media lo que marca la media mensual histórica”, y particular en Malvín.

“En Malvín llovió 150 milímetros, cuando la media histórica es 100 milímetros mensual a reventar. En una hora. El barrio y las casas no están preparadas para un evento de este tipo porque nunca pasó”, argumentó Cosse.

La intendenta aclaró además que lo “que pasó no tiene nada que ver con el saneamiento, tiene que ver con el sistema de drenajes”.

“El sistema de drenajes evacua el agua de la lluvia por dos vías: arroyos y cañadas y el sistema de alcantarillado. Lo que ocurrió es que el sistema de drenaje no está preparado para recibir en una hora una vez y media lo que recibe en un mes”, explicó.

Cosse dijo que hubo unas 450 solicitudes “de las más diversas” en la capital departamental que están siendo atendidas por 16 cuadrillas.

“Me pregunto: ¿Se pudo prever esto? Yo me respondo que no, no se pudo prever. No se pudo porque estamos viviendo en Uruguay y en el mundo un fenómeno que se llama cambio climático. Lo que hay que hacer es actuar rápido y en el día de hoy hemos aprendido muchas cosas. Se hizo un gran esfuerzo de coordinación”, argumentó Cosse.

Consultada sobre algunos planteos de la oposición de exonerar tributos a los vecinos más afectados, Cosse respondió que “era momento de hacer política menor y lucrar con la desgracia de la gente”.

La jerarca brindó el teléfono 1950 1607 para que se llame en casos de emergencias.

