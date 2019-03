Intersocial Feminista: vandalización en iglesia “no fue expresión del feminismo”

Política

La directora de la ONG El Paso e integrante de la Intersocial Feminista, Andrea Tuana, dijo a Montevideo Portal que la vandalización con pintura de la Iglesia del Cordón durante la marcha del 8 de marzo en Montevideo, que denunció la Iglesia Católica esta mañana, "no fue una expresión del feminismo" sino de grupúsculos "que reivindican acciones con un costado agresivo".

No obstante, dijo que no se puede llamar a esta expresión "feminismo radical" porque "el feminismo en sí es un movimiento radical", dado que lo que quiere es "transformar las relaciones de poder, y no hay nada más radical que eso", manifestó, pero objetó que el feminismo "no es violento" y que estos incidentes "no empañan" lo acontecido el viernes.

"Quiénes están detrás de esto la verdad que no lo sé, pero a mí me parece que es una expresión muy mínima en comparación con las miles de personas que marcharon", sostuvo. "Fue una expresión absolutamente pacífica, apenas se generaron esos incidentes que, además, la Iglesia esperaba que sucedieran y por eso puso a la Policía".

Respecto a lo último, dijo que le pareció "extralimitada" la decisión de la Iglesia de poner casi diez efectivos policiales a custodiar la entrada de la Parroquia Nuestra Señora del Carmen, ubicada en 18 de Julio y Tacuarembó. "Defender la fachada de un edificio con policías me parece algo totalmente fuera de lugar y espero que la Iglesia haya pagado por eso", expresó.

También manifestó su rechazo a la expulsión de varones en algunos sectores de la movilización por parte de grupos de mujeres, hecho que comprobó Montevideo Portal durante la marcha. "Donde nosotras marchamos no vimos que expulsaran varones, pero porque en el espacio que nosotras habitamos no estamos de acuerdo en lo más mínimo con que eso suceda", indicó Tuana.

Para la activista, la polémica sobre la participación de los hombres en el evento fue "instalada por algún grupo colectivo menor dentro del feminismo, que no es la postura de los colectivos feministas en general, por ejemplo de la Intersocial". Además, señaló que con la Intersocial "también marchan varones". "Que los varones hayan estado ayer para nosotras era esperado y positivo también", expresó.

"Convocatoria multitudinaria"

Por otra parte, Tuana se manifestó satisfecha con la convocatoria alcanzada el viernes. "La reflexión que hacemos es que ya no hay lugares sin feminismo, el feminismo como movimiento, como un horizonte a alcanzar, una sociedad igualitaria, está en todos lados", reflexionó.

"Lo que se veía en la marcha de ayer eran personas muy diversas, de distintos colectivos, distintos grupos, sindicatos, estudiantes, familias, madres y padres. Se está dando una nueva etapa en nuestra cultura y nuestra sociedad que genera mucha esperanza", opinó.

Aunque reconoció que se trata de una estimación que parte de una percepción subjetiva, señaló que se pareció a la convocatoria como "de hace dos años, que fue enorme, masiva, multitudinaria. La del año pasado nos pareció que mermó un poco y ahora volvió con mucha fuerza".

Tuana destacó la importancia de este acontecimiento en un año electoral. "La clase política tiene que escuchar y tiene que ver esa expresión popular, porque lo que sucedió ayer, no solamente en Montevideo sino en distintos puntos del país, es una expresión popular, un clamor fuerte que indica que este tema tiene que ser uno de los primeros en las agendas de los presidenciales y del sistema político en general", consideró.

Además, indicó que "esta marcha se produce en el marco de una explosión de femicidios que ocurrió por la negligencia institucional y del Poder Judicial". A su entender, "es inaceptable que un ministro de la Suprema Corte de Justicia hable de que no se puede hacer futurología o predecir si una persona puede ser asesinada o se puede cometer un femicidio, con la cantidad de avances y técnicas que tenemos hoy que permiten hacer valoraciones de riesgo y tomar las medidas correspondientes para evitar y prevenir una muerte anunciada, como fue el caso de la policía de Artigas".

Compromiso 8M

La Intersocial Feminista se reunió con la precandidata frenteamplista Carolina Cosse con motivo de la firma del Compromiso 8M, una propuesta del colectivo para conocer la postura de los distintos presidenciales en materia de género. Cosse manifestó su adhesión a la propuesta, junto con los otros tres precandidatos del Frente Amplio. Además, Mario Bergara solicitó una entrevista que se concretará la semana que viene.

Este sábado, llegó la respuesta de Gonzalo Abella, el precandidato de Unidad Popular, quien manifestó su acuerdo con dos puntos del documento pero su discrepancia con el tercero, que es el de la ley de paridad. Ante esto, Tuana dijo que es "una pena" que el precandidato no adhiera, y que los fundamentos que éste esgrime no los comparte "bajo ningún concepto".

Abella argumentó que la paridad de género no puede ser un decreto administrativo, sino "el resultado natural de un cambio radical". "Para nosotras la paridad es una medida que reconoce la situación de discriminación en la que están las mujeres históricamente y por lo tanto es un reclamo de justicia social", contraargumentó Tuana.