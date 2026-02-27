Intendentes analizan bajar multas por exceso de velocidad con una “condición”: cómo sería

Política

Montevideo Portal

El presidente del Congreso de Intendentes e intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, descartó una eventual rebaja en el valor de la patente de rodados y confirmó que los gobiernos departamentales trabajan en una revisión del sistema de multas de tránsito, con el objetivo de mejorar el cumplimiento y evitar sanciones que resulten impagables.

Consultado por las iniciativas legislativas que proponen reducir el precio de la patente, Olivera recordó el antecedente de la denominada “guerra de las patentes”. “Yo soy partidario de un acuerdo que se logró y que hoy no hay un solo intendente que esté planteando volver atrás”, comentó en una entrevista en el programa Quién es quién (Diamante FM).

“Hay un criterio que tiene que ver con el valor del vehículo, que no lo ponemos nosotros; está parametrizado. Después, hay una alícuota y un ajuste por la variación del dólar. Hay depreciación y hay ajustes por relación del dólar”, señaló.

A diferencia de la patente, Olivera confirmó que los intendentes analizan una rebaja en algunas multas, aunque aclaró que no se manejan porcentajes concretos. “Cuando usted infringe una norma de tránsito, puede pasar que no pase nada o puede pasar que usted se mate o mate a otro. Esto no se mide en plata, se mide en vidas”, subrayó.

En ese sentido, advirtió que multas muy elevadas pueden generar un efecto contrario al buscado. “¿De qué sirve poner una multa que después la gente no puede cumplir? Ahí es donde la luz amarilla se prende. Hay personas que son incumplidores contumaces y que también pueden derivar en faltas”, planteó.

Por este motivo, aseguró que la revisión del costo de las infracciones debe plantearse para que los beneficiarios de una eventual rebaja sean aquellos que pagan. “Lo que buscamos es atar la imposición de la sanción al cumplimiento. Ahí es donde decimos: ‘Busquemos las formas para hacer más accesible a la gente que pueda cumplir o honrar su compromiso, obviamente a la baja’”, agregó.

Sobre este punto, Olivera aclaró que no todas las infracciones están en revisión: dijo que aquellas vinculadas al consumo de alcohol en el tránsito no, pero “puede ser” que se determine una baja en las multas por exceso de velocidad.

“Hay una propuesta de un intendente que dice: ‘Vamos a bajar las multas, pero si usted me la paga a los 15 días o a los 30 días de haberlo cometido; ahí te la bajo un 50%, y si pasa ese periodo, la multa vuelve a su valor original’”, comentó.

Montevideo Portal