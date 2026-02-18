Política

Proyecto de ley para reducir montos de multas por exceder velocidad: en cuánto quedarían

Montevideo Portal

Los diputados Conrado Rodríguez (Partido Colorado), Sebastián Andújar (Partido Nacional) y Álvaro Perrone (Cabildo Abierto) presentaron este miércoles un proyecto de ley que busca reducir el monto de las multas por exceso de velocidad, debido a que entienden que el régimen vigente resulta desproporcionado y no ha logrado mejorar la seguridad vial.

Según la iniciativa, a la que accedió Montevideo Portal, los legisladores plantean introducir “criterios de razonabilidad y proporcionalidad en la determinación de las sanciones”, ya que —según explican— el sistema actual fijó valores que en muchos casos no “guardan una adecuada relación con la entidad de la infracción”.

Además, cuestionaron que la actual normativa puede tener “efectos injustos”. Según los diputados, “la severidad de estas multas no ha logrado el objetivo esperado de reducir las infracciones de tránsito ni, por ende, la siniestralidad vial”, y citan datos de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev) que muestran un aumento en siniestros, lesionados y fallecidos.

En la misma línea, advierten que el actual esquema convive con “altos niveles de morosidad”. En el texto se indica que en 2024 solo se pagaron el 29% de las multas aplicadas, lo que —para los legisladores— evidencia que la actual normativa “genera evasión en lugar de disuasión”.

El proyecto busca una rebaja de los valores de las multas por exceso de velocidad, en algunos casos de hasta 50%, manteniendo el resto del sistema sancionatorio.

El nuevo esquema quedaría de la siguiente manera:

Hasta 20 km/h por encima del límite: de 2,5 UR a 5 UR

Entre 21 y 30 km/h: de 4 UR a 8 UR

Entre 31 km/h y hasta el doble menos uno: de 6 UR a 12 UR

Más del doble de la velocidad permitida: 15 UR a 12 UR a 15 UR

Además, aclaran que se mantendrían las sanciones complementarias, como quita de puntos del Permiso Único Nacional de Conducir, suspensiones o inmovilizaciones, con el objetivo de “preservar la integralidad del sistema”.

Asimismo, los legisladores decidieron no modificar las penalidades por conducir bajo efectos de alcohol o drogas, por considerar que se trata de infracciones de “alta peligrosidad”.

Montevideo Portal