Intendencia invertirá $ 45 millones en remodelar Teatro de Verano y edil blanco lo critica

La Intendencia de Montevideo (IM) anunció en febrero que remodelará del Teatro de Verano Ramón Collazo. La inversión será de $ 45 millones, estimó la comuna en respuesta a un pedido de informes presentado por el edil nacionalista Pablo Fredes. Además, en la respuesta a la que accedió Montevideo Portal, la IM informó que “el inicio de las obras está previsto para mayo de 2023 y su finalización para octubre de este año”.

Tras recibir la respuesta de la comuna, Fredes dijo a Montevideo Portal que le parece “un despropósito que [la intendenta Carolina] Cosse destine $ 45.000.000 para remodelar el Teatro de Verano mientras Montevideo sigue sin resolver temas tan elementales como la basura, reparación de calles, la iluminación y el tránsito, entre otros déficit”.

“Cosse presentó proyecto de remodelación del teatro Ramón Collazo durante la etapa de cierre de la segunda vuelta del Concurso de Agrupaciones Carnavalescas. Nos sorprendió el anuncio, Montevideo tiene un rezago en obras básicas muy importante, esto no parece ser algo urgente”, expresó el curul blanco, y agregó: “La medida se explica claramente porque la administración Cosse no tiene obras relevantes que mostrar, pero se da de bruces con el sentido común. Se sigue pateando para delante la reparación de calles, el alumbrado, cambios de verdad en el caótico tránsito, la basura al cual no le encuentra la vuelta; pero curiosamente se anuncia algo que no tiene un beneficio integral para toda la población del departamento”.

Con alegría

El plan de obras presentado por Cosse en febrero integra varias reformas: demolición de bancos de hormigón, muros de contención y escaleras, para construcción de nuevas gradas, escaleras y corredores.

La primera etapa de obras incluye la remodelación de la platea baja, las zonas técnicas y las localidades accesibles. Se elevará la platea baja, se crearán nuevos muros y pasillos de circulación, se realizarán mejoras en todas las zonas técnicas y se generará un área accesible para 10 localidades, las que aumentarán a más del doble de las existentes, que, además, incorporarán rampa para su acceso.

La intendenta anunció que se mejorará en confort, ya que toda la platea baja tendrá butacas con respaldos altos. Además, se cambiará de ubicación el mangrullo técnico y se generarán localidades especiales para ubicación del jurado del Concurso de Agrupaciones Carnavalescas.

También se hará una nueva canalización de pluviales entre las plateas y todas las canalizaciones técnicas para audio, video, seguidores, además de instalación de infraestructura de audio en platea alta.

Las obras incluyen mejoras en toda la caminería del teatro (ingreso de público, zona de artistas, área gastronómica y área de proveedores), completando así la renovación de todo su entorno.

La intendenta de Montevideo informó desde el escenario que, antes de realizar el anuncio formal en conferencia de prensa, se decidió que “si vamos a hacer trabajos en el teatro de Verano, tenemos que contarlo en el teatro de Verano”.

Por su parte, la directora del Departamento de Cultura, María Inés Obaldía, defendió la inversión sobre el escenario del Teatro de Verano, en febrero, acompañada de Cosse. “Este es un espacio que nos reúne en familia, con alegría, de manera sostenida año a año y es un espacio que queremos proteger y potenciar”, dijo Obaldía.

Peros

Al edil Fredes la respuesta de la Intendencia sobre el costo de la obra no lo satisfizo. “No creemos que sea necesario gastar $ 45.000.000 para remodelar el Teatro de Verano, por una sencilla razón: no tiene un deterioro importante, nos parece un despropósito”, aseguró.

“A esta altura, pedirle sentido común a la intendente capaz que sea mucho; no lo ha demostrado antes, y ahora, que no le está yendo del todo bien, peor aún. Nos parece que en esta vertiginosa carrera para que la elijan dentro de su fuerza política, sigue mandando señales olvidándose que es la gestora de todos y no de una parte del todo”, agregó el nacionalista.

El curul recordó una encuesta publicada recientemente por Equipos Consultores, que revela que al 65 % no le gusta el Carnaval, “al menos no este carnaval politizado y partidizado”, comentó, y sostuvo que el concurso le gusta “en Montevideo solo al 40%, justo a la barra que se siente cómoda de consumir algo que perdió el espíritu original”. Y sentenció: “Lo remodela para ellos”.

“Naturalmente que en el Ramón Collazo no solo hay Carnaval, pero es su esencia, es lo simbólico, y Cosse sabe manejar muy bien toda esa comunicación sencilla de persuasión”, dijo Fredes, quien aclaró que está “muy a favor de que se remodele el Teatro de Verano”, pero “eso sí, sería bueno que se hiciera después que se arreglen calles, veredas, se ilumine la ciudad, se mejores el tránsito y se levante la basura; no antes”.

“No tengo pruebas pero tampoco tengo dudas que esta mala decisión está dirigida a mostrar algo, ya que en tres años se hizo poco y nada. Por otro lado, en esta lógica electoralista de Cosse, apunta a fidelizar un electorado capitalino minoritario que jugará en la interna de su partido. Carnaval, compañeros, dios Momo, FA, son gestos y acciones que tienen un interés particular, pero que pagamos todos”, concluyó.

Defensa de la inversión criticada



La respuesta de la comuna y la crítica del edil llegan días después de que Cosse fuera cuestionada por la inversión en el festival Acá estamos, que reunió a artistas internacionales y nacionales.

La intendenta defendió la inversión en este tipo de espectáculos en conferencia de prensa, previo al festival que se realizó el domingo 19 de marzo en la rambla de Punta Carretas. Entonces, dijo que ha visto “algunos razonamientos que establecen que lo que cuesta el caché de una artista equivale a tal cosa o a tal otra”, y agregó que esos “son razonamientos de dudosa validez, si queremos que la democracia y el progreso progresen”.

“La Intendencia trabaja en los barrios más necesitados, haciendo calles, infraestructura, plazas, la intendencia va a desarrollar este año todos los proyectos de Montevideo hacia adelante, la Intendencia está iluminando todo Montevideo. La intendencia redobla su política de salud, su apoyo a la alimentación, acaba de recibir un premio internacional por su política de promoción de la alimentación saludable con otras cuatro ciudades. Entonces, en realidad cuando uno desarrolla un plan integral para Montevideo o para cualquier lugar, uno no puede andar comparando esto me cuesta la mitad de esto o de lo otro. Las políticas se desarrollan y van todas juntas, porque la cultura no son solo los espectáculos”, dijo la intendenta el 17 de marzo en conferencia de prensa.

Por su parte, el director del Teatro de Verano, Cristian Calace, se refirió en 970 Noticias, de radio Universal, a la ampliación del recinto anunciada, y anunció que la grilla del escenario está completa hasta mediados de 2024.

