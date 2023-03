Junto a Mercury y otras artistas, Cosse defendió la inversión en cultura de la Intendencia

Política

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, la directora de Cultura de la comuna, María Inés Obaldía, la cantante brasileña Daniela Mercury, y las artistas nacionales que participarán este domingo del festival “Acá estamos” en Punta Carreta presentaron el evento en conferencia de prensa, ocasión en la que la jefa comunal y la artista norteña defendieron la cultura como instrumento de la democracia.

“Estoy muy especialmente feliz por estar al lado de esta intendenta, que es una mujer fuerte con convicciones importantes en este momento del mundo, en el que necesitamos democracias verdaderas”, dijo Mercury, quien agradeció la invitación. “Es una honra estar aquí al lado de estas colegas, y juntando de alguna forma Uruguay, Brasil y Argentina con la cultura”, agregó.

De la presentación del festival, cuyas entradas tienen un costo de $ 400 y están a la venta en Tickantel, participaron también Laura Canoura, Vanesa Britos, Sofía Alvez, Agustina Padilla, Soledad Ramírez y Agustina Morales, quienes integran la grilla junto a la argentina Lali Espósito, quien no estuvo presente en la conferencia.

“Esta es una chance de conocer más el trabajo de ustedes”, dijo Mercury mirando a sus colegas uruguayas. “Yo conozco a algunas por internet y las redes sociales, por streaming, por los álbumes, y me parece muy bien poder hacer un festival con tantas cantoras importantes y con distintos géneros musicales, diversos, y estoy muy feliz de ser invitada”.

“Creo que toda democracia del mundo pasa por el respeto por las mujeres, y por posicionar a las mujeres en el lugar donde deberíamos estar mucho tiempo en nuestra sociedad, pero no estamos”, lamentó la brasileña, quien valoró una medida tomada por el Gobierno de su país. “En Brasil ahora tenemos un Gobierno que hace poco tiempo tomó la decisión de equiparar por ley el salario de las mujeres y los hombres. Hablé con los gobernantes, con Lula, y la primera cosa que le dije fue que las políticas por las mujeres son políticas para mejorar la democracia, porque más de la mitad de las mujeres de Brasil son las responsables de sus familias financieramente. Ayudar a esas mujeres a trabajar, a tener asistencia social, asistencia en salud será tener una democracia más fortalecida y nuestra economía también”, agregó.

Mercury dijo que “para vencer la discriminación necesitamos que los Estados sostengan políticas públicas para las mujeres” y aseguró que esto “es fundamental para disminuir la desigualdad y buscar justicia social”.

“La gente habla de cultura como mercado, pero yo hablo de cultura como producción humana que nos define colectivamente; representamos la voz de nuestros pueblos, somos referencia, ejemplo de mujeres que vencieron, que consiguieron tener éxito, que tienen voz, posicionamiento. Cuando estamos juntas somos más fuertes. La cultura siempre nos aproxima, nos une, crea afecto y nos humaniza. Es la única manera de educarnos para el amor, la igualdad, contra cualquier tipo de discriminación y fascismo. La alegría es fantástica para vencer el fascismo. Precisamos unirnos y celebrar la vida”, concluyó Mercury.

Inversión multiplicada

Tras las críticas de la oposición por la inversión en la contratación de las artistas internacionales, Cosse fue consultada al respecto y dijo que ha visto “algunos razonamientos que establecen que lo que cuesta el caché de una artista equivale a tal cosa o a tal otra” y agregó que esos “son razonamientos de dudosa validez, si queremos que la democracia y el progreso progresen”.

“La intendencia trabaja en los barrios más necesitados, haciendo calles, infraestructura, plazas, la intendencia va a desarrollar este año todos los proyectos de Montevideo hacia adelante, la intendencia está iluminando todo Montevideo. La intendencia redobla su política de salud, su apoyo a la alimentación, acaba de recibir un premio internacional por su política de promoción de la alimentación saludable con otras cuatro ciudades. Entonces, en realidad cuando uno desarrolla un plan integral para Montevideo o para cualquier lugar, uno no puede andar comparando esto me cuesta la mitad de esto o de lo otro. Las políticas se desarrollan y van todas juntas, porque la cultura no son solo los espectáculos”, dijo la intendenta.

“El costo final de esto no lo sé. Pero lo que si sé es que la inversión que hacemos en cultura, la población nos la devuelve multiplicada, por lo que sucede, por lo que queda en la gente durante estos eventos”, afirmó Cosse.

La intendenta planeó que el evento es mucho más que eso y que es “parte de una política cultural que desarrolla Montevideo desde hace muchos años” y que su administración se ha tomado “muy en serio”.

“Es un evento para toda la familia, no es un evento para las mujeres. Es un evento al que está invitada toda la familia. Donde los niños de menos de diez años podrán entrar de forma gratuita”, sostuvo y comentó que para la organización se empleó a “alrededor de 2000” personas, “de manera directa o indirecta” y que el “70% son mujeres”.

“Este evento es un paso más en una trayectoria cultural que vamos a continuar todo lo que podamos, cueste lo que cueste. Lo quiero decir de todo corazón, porque es el marco que tenemos que compartir”, dijo.

Al ser consultada sobre los argumentos de quienes, como el senador Alejandro Sánchez, dijeron que con el dinero con el que se contrató a Mercury o a Espósito se podría haber invertido en artistas locales, Cosse dijo: “Yo no me comunico con mis compañeros a través de los medios, ni hago comentarios sobre los comentarios que hacen mis compañeros a través de los medios, a quienes quiero mucho. Me refiero a mis compañeros, a los medios los respeto”.

“La intendencia viene desarrollando una política cultural muy activa, muy intensa en el apoyo a los artistas nacionales, incluso en los momentos más duros, donde los artistas no tenían ninguna pared en la que recostarse. La intendencia fue una pared muy solida para ellos”, expresó la intendenta.

“Todo lo que pongamos en cultura nunca va a sobrar. Y por supuesto que la intendencia es seria, transparente y eficiente”, añadió.

