Infectólogo Bagnulo: “El pase verde es un mecanismo para volver a salir con garantías”

Locales

El presidente Luis Lacalle Pou fue consultado este martes sobre la posibilidad de generar un "pasaporte sanitario" o "tarjeta verde" que posibilite ingresar a personas inmunizadas o a personas con un test negativo de COVID-19 a un espectáculo público o club deportivo.

El mandatario dijo que hay un equipo del Poder Ejecutivo que está trabajando en un plan piloto. A su vez, aclaró que no se trata de algo restrictivo, es decir, que las personas que no están vacunadas van a poder entrar igual al evento, pero que deben presentar el test negativo. Sin embargo, detalló que eso quedará en manos de los organizadores.

En diálogo con Montevideo Portal, el infectólogo Homero Bagnulo dijo que este es un "buen mecanismo para poder volver a salir con garantías".

Bagnulo sostuvo que "todo el mundo está estudiando este sistema de los pase verde, para dos mecanismos distintos, que a veces se confunden. Uno de ellos es para la entrada de los espectáculos, quizás a un hotel o a un partido de fútbol".



"Lo otro es el pase verde a nivel internacional, que en la Unión Europea lo están estudiando para el turismo, ya que en julio tienen alta temporada turística, y buscan algo para que la gente se pueda mover entre países. El pase verde no se ha implementado todavía, pero está sobre la mesa en todos lados", aseguró.

En ese sentido, el infectólogo cree que el "pase verde" da "bastantes garantías, tanto de la vacuna y el test para que la persona no sea portadora del virus". "En Barcelona se hizo un festival de música donde la entrada era gratis y fueron 4.951 personas", recordó a modo de ejemplo.

"Se les hizo a todos test e hicieron seguimiento 15 días, cuando aparecieron solo seis casos positivos. No hubo ninguna transmisión ahí, la mitad de esos positivos podría haber adquirido el virus por un contacto. Fue algo muy seguro", añadió.

Bagnulo comentó que "por más que se habla de la poca efectividad del test de antígenos en casos asintomáticos, son test que desde diciembre en el mundo han estado recomendados". "En la NBA, por ejemplo, no hubo ningún contacto cuando se hizo una burbuja en Orlando (Estados Unidos) y se usaron estos test", señaló.

El infectólogo cree que la aplicación de este "pase verde" permitiría "retomar la actividad a un grupo grande de gente que está vinculada al espectáculo y el deporte". "Desde la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) me han comentado que socios se han borrado de los clubes y en esta circunstancia a mucha gente no le sirve pagar, ya que no tienen beneficios de ir al estadio gratis, por ejemplo. Con este mecanismo podrían los clubes locatarios dejar entrar a sus socios para que no se borren y hacer el test rápido", explicó.

"Los test rápidos se están vendiendo en torno a cinco dólares en el mundo. Si se trata de 200 o 150 personas en los espectáculos, pidiendo a las personas que lleguen una hora antes, se pueden hacer antes de entrar", agregó.

Por último, Bangulo consideró que es un "buen mecanismo para poder volver a salir con garantías". "Servirá para reactivar el turismo, ya que puede hacerse el test en hoteles a las personas que llegan y luego repetirlo a las 48 horas para tener mayor seguridad", dijo a modo de ejemplo.