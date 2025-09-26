Judiciales

Imputaron a joven de 18 años que corría picadas y atropelló a niña de 5, que quedó en CTI

El conductor de la moto que atropelló a una niña de 5 años —que fue internada en CTI en estado grave— el pasado 23 de setiembre fue imputado en la tarde de este viernes por el delito de lesiones gravísimas a título de dolo eventual, informó la Fiscalía General de la Nación.

En tanto, otra persona, que retiró la moto en el momento del siniestro, fue imputada por omisión de asistencia y encubrimiento. La fiscal Mirna Busich, a cargo de la investigación, pidió que ambos cumplan una prisión preventiva de 90 días.

El joven, de 18 años y sin antecedentes penales, no prestó asistencia a la menor y se fugó junto a otro motociclista con quien venía corriendo una picada ilegal por la zona. Horas más tarde fue llevado a un centro asistencial y se espera que quede detenido una vez le den el alta.

La Fiscalía aguarda por las pericias de la Policía, mientras que algunos investigadores pudieron determinar que el joven suele participar de carreras clandestinas en Montevideo.

Fuentes judiciales indicaron a Montevideo Portal que el joven no llevaba matrícula trasera y tenía “visiblemente” su moto modificada por el caño de escape que transporta el vehículo. También sostuvieron que “tiene varias carrera encima”, dado que —según las primeras averiguaciones policiales— suele participar de eventos clandestinos en la noche de Montevideo que se organizan para competir ilegalmente.