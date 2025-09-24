Policiales

Operaron y sigue en CTI la niña de 5 años que fue atropellada por moto que corría picadas

Montevideo Portal

La niña de 5 años que fue atropellada el pasado martes por la noche en Nuevo París (Montevideo) fue operada en la Médica Uruguaya. La víctima sigue internada en CTI en estado grave, mientras que el conductor también está hospitalizado por una fractura de codo.

La intervención llevada adelante este miércoles fue en la cabeza de la niña, lugar de su cuerpo que sufrió lesiones de entidad tras caer al suelo cuando la moto impactó. La víctima se encontraba en un cumpleaños y, cuando se dio el hecho, se disponía a volver a su casa.

El joven, de 18 años y sin antecedentes penales, no prestó asistencia a la menor y se fugó junto a otro motociclista con quien venía corriendo una picada ilegal por la zona. Horas más tarde fue llevado a un centro asistencial y se espera que quede detenido una vez le den el alta.

La Fiscalía aguarda por las pericias de la Policía, mientras que algunos investigadores pudieron determinar que el joven suele participar de carreras clandestinas en Montevideo.

Montevideo Portal