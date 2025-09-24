Judiciales

Joven que dejó grave a niña tiene 18 años y “varias carreras encima”: en qué está el caso

La Policía junto a la Fiscalía de Flagrancia de 12° Turno, a cargo de Mirna Busich, investiga el caso de una niña de 5 años que terminó grave tras ser atropellada por un joven que corría una picada ilegal junto a otro hombre.

El hecho se dio en Nuevo París y la víctima estaba en un cumpleaños, pero al momento del siniestro había salido con el fin de salir rumbo a su casa, según dijeron testigos a la Policía.

Según supo Montevideo Portal, la menor sigue internada en CTI en estado grave, sin mostrar mayores avances en su estado de salud. En tanto, los dos motociclistas se fugaron de la escena, pero un vecino que escuchó el ruido de las ruedas derrapar fue hasta el lugar y se encontró con la víctima tendida en el suelo.

Fuentes del caso especificaron que, desde Fiscalía, se pidieron a la Policía las primeras pericias para saber detalles de dónde venían los dos jóvenes corriendo la picada. En tanto, se lo identificó y se pudo saber que tiene 18 años y carece de antecedentes penales.

Los informantes aclararon que el joven no llevaba matrícula trasera y tenía “visiblemente” su moto modificada por el caño de escape que transporta el vehículo. También sostuvieron que “tiene varias carrera encima”, dado que –según las primeras averiguaciones policiales– suele participar de eventos clandestinos en la noche de Montevideo que se organizan para competir ilegalmente.

