Judiciales

Imputaron a El Pelón por cuatro delitos de homicidio y dijo que “no se arrepiente de nada”

Montevideo Portal

La Justicia formalizó este viernes una investigación contra José Carlos Machado, conocido como “El Pelón”. Los delitos de los que se le acusan son cuatro homicidios.

A la salida de la Fiscalía de la Ciudad de la Costa, el delincuente realizó comentarios y aseguró que “hay cosas que todavía no están aclaradas".

Las autoridades trabajan en tres asesinatos que se dieron a comienzo de setiembre y uno de 2021. El Pelón, antes de entrar a la audiencia de imputación, dijo a Telemundo: “No me arrepiento de nada, hay cosas que todavía no están aclaradas”.

El Pelón fue detenido el pasado jueves durante un control de Caminera en la ruta 5, a la altura del kilómetro 85, en el departamento de Florida. Luego fue trasladado directamente a la cárcel de Canelones, donde quedó a disposición de la Justicia.

Machado, antes de ser detenido, envió un video a los medios de comunicación en el que aseguraba que no era responsable del crimen de la enfermera de 26 años ocurrido en Playa Verde (Maldonado).

Durante el asesinato de la mujer, quien recibió un disparo en el pecho, estaba otro hombre, que fue detenido.

Montevideo Portal