Detuvieron al Pelón, el asesino acusado de tres crímenes en las últimas semanas

Efectivos de la Policía Caminera detuvieron a José Carlos Machado, el delincuente conocido como “el Pelón”, que es acusado de asesinar a la enfermera de 26 años en una rapiña de Playa Verde.
El Pelón fue detenido durante un control de Caminera en la ruta 5 a la altura del kilómetro 85, en el departamento de Florida. La Policía aclaró que será conducido directamente a la cárcel de Canelones para quedar a disposición de la Justicia.
Machado, antes de ser detenido, envió un video a los medios de comunicación en el que aseguraba que no era responsable del crimen de la mujer y tampoco del de un hombre, que sucedió después.
Durante el asesinato de la mujer, quien recibió un disparo en el pecho, estaba otro hombre, que fue detenido.
