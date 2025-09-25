Contenido creado por Joaquín Symonds
Policiales

Apareciste, pilluelo

Detuvieron al Pelón, el asesino acusado de tres crímenes en las últimas semanas

La detención fue por efectivos de Caminera, quienes realizaban un control de tránsito en la ruta 5, en Florida.

25.09.2025 16:51

Efectivos de la Policía Caminera detuvieron a José Carlos Machado, el delincuente conocido como “el Pelón”, que es acusado de asesinar a la enfermera de 26 años en una rapiña de Playa Verde. 

El Pelón fue detenido durante un control de Caminera en la ruta 5 a la altura del kilómetro 85, en el departamento de Florida. La Policía aclaró que será conducido directamente a la cárcel de Canelones para quedar a disposición de la Justicia.

Machado, antes de ser detenido, envió un video a los medios de comunicación en el que aseguraba que no era responsable del crimen de la mujer y tampoco del de un hombre, que sucedió después. 

Durante el asesinato de la mujer, quien recibió un disparo en el pecho, estaba otro hombre, que fue detenido. 

