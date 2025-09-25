Detuvieron al Pelón, el asesino acusado de tres crímenes en las últimas semanas

Policiales

Efectivos de la Policía Caminera detuvieron a José Carlos Machado, el delincuente conocido como “el Pelón”, que es acusado de asesinar a la enfermera de 26 años en una rapiña de Playa Verde.

El Pelón fue detenido durante un control de Caminera en la ruta 5 a la altura del kilómetro 85, en el departamento de Florida. La Policía aclaró que será conducido directamente a la cárcel de Canelones para quedar a disposición de la Justicia.

Machado, antes de ser detenido, envió un video a los medios de comunicación en el que aseguraba que no era responsable del crimen de la mujer y tampoco del de un hombre, que sucedió después.

Durante el asesinato de la mujer, quien recibió un disparo en el pecho, estaba otro hombre, que fue detenido.

